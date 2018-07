Veeam breidt bescherming van Office 365-data verder uit

Veeam komt met versie 2 van zijn Backup for Microsoft Office 365-oplossing. De nieuwe versie introduceert meer dan 50 nieuwe features om Office 365-data te beschermen, beheren en inzichtelijk te maken. Het resulteert onder andere in het beschermen van meer on-premises Microsoft-installaties.

Voorheen was het bijvoorbeeld mogelijk om Exchange Online- en Exchange on-premises data te beschermen. Binnen de nieuwe versie belooft Veeam ook snelle en efficiënte back-ups van Office 365 OneDrive for Business-accounts, met de mogelijkheid om bestanden en mappen te herstellen en exporteren met de nieuwe Veeam Explorer for Microsoft OneDrive.

SharePoint en job wizard

Ook komt de versie met nieuwe dataprotectie voor SharePoint. Deze mogelijkheid stelt de IT-afdeling in staat om SharePoint Online en SharePoint on-premises te beschermen. Het belooft te voorzien in betrouwbare en flexibele opties voor het herstellen van SharePoint-sites, documenten, bibliotheken en lijsten met de al bestaande Veeam Explorer for Microsoft SharePoint.

Versie 2 komt tevens met een nieuwe, herontworpen job wizard. Deze voorziet in een makkelijke en flexibele selectie van Exchange Online-, OneDrive for Business- en SharePoint Online-objecten. Zo moet het eenvoudiger zijn om Office 365-data te doorzoeken en inzichten te creëren. Een IT-afdeling kan gedetailleerd zoeken en back-upjobs voor tienduizenden gebruikers beheren om tijd en middelen te besparen.

Verschillende eindtoepassingen

Veeam geeft aan dat de snelle adoptie van Microsoft Office 365 leidt tot grote kansen voor serviceproviders. Met Veeam Backup for Microsoft Office 365 kunnen Veeam Cloud & Service Providers (VCSP’s) klantdata uit Office 365 Exchange Online, SharePoint Online en OneDrive for Business veilig back-uppen, individuele Exchange-items, SharePoint-objecten en OneDrive-bestanden snel herstellen om een efficiënte omzetstroom voor Office 365-back-up realiseren.

Verder komt het bedrijf met de Veeam Backup for Microsoft 365 Community Edition. Deze nieuwe editie biedt gratis toegang tot en controle over Office 365-data. De functionaliteiten zijn hetzelfde als bij de betaalde versie, maar er is ondersteuning voor maximaal tien gebruikers en één terabyte aan beschermde SharePoint-data.

Recentelijk boden we op Techzine overigens extra informatie en een whitepaper aan over het maken van back-ups van Office 365. Meer informatie daarover kun je hier vinden.