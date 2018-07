Overname NXP door Qualcomm gaat definitief niet door

De overname van NXP door Qualcomm gaat definitief niet door. Vanochtend verstreek de deadline om 05:59 uur, maar er is geen bericht gekomen van de Chinese mededingingsautoriteiten. De facto is er dus geen goedkeuring en kan de fusie tussen de Nederlandse chipfabrikant en het Amerikaanse bedrijf ging doorgang vinden.

Dat schrijft persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van beide partijen. “Het heeft er alle schijn van dat we verzeild zijn geraakt in iets dat boven onze macht verkeert,” aldus Qualcomm-CEO Steve Mollenkop in een interview over de mislukte overname. Het bedrijf zal ook geen nieuwe pogingen meer doen om NXP over te nemen. “We denken dat verdergaan de beste optie is, de onzekerheid binnen het bedrijf verminderen en de focus versterken beter is voor het bedrijf.”

Geen deal

Vermoedelijk bleef toestemming voor de overname in eerste instantie uit door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump startte met China. Als gevolg daarvan bleef goedkeuring van de Chinese overheid uit. Die was wel cruciaal, daar een groot deel van de omzet uit dat land kwam. Een deal tussen de Verenigde Staten en het Chinese bedrijf ZTE leek ervoor te zorgen dat de overname van NXP toch door kon gaan, maar het mocht alsnog niet zo zijn.

Aandeelhouders van Qualcomm zijn daar bepaald niet ontevreden over. Direct na de aankondiging stegen de aandelen van Qualcomm met zeven procent in waarde. Dat mede doordat het bedrijf een aantal beloftes heeft gedaan, indien de deal met NXP niet door zou gaan. Zo heeft het beloofd dertig miljard dollar aan aandelen terug te zullen kopen, om te laten zien dat het ook zonder de overname verder kan. En daar lijkt het ook wel op: het vorige kwartaal was een sterke voor Qualcomm. De verwachtingen zijn door de komst van 5G-technologie ook hoog.

Eerdere problemen

De overname stuitte eerder al op problemen, toen het Chinese Broadcom een poging deed om Qualcomm over te nemen. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump die verbood, ging de overname niet door. NXP werd in dat geheel een speelbal, want de overname van NXP werd uitgesteld tot de pogingen van Broadcom afgeslagen waren.

Nu moet Qualcomm overigens twee miljard dollar aan NXP betalen voor het mislukken van de overname. De tijd die in de overname is gaan zitten wordt op die manier vergoed. De vergoeding moet overigens ook meteen betaald worden.