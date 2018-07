Google Assistant nu ook in het Nederlands beschikbaar

Vanaf vandaag wordt Google Assistant in het Nederlands uitgerold. De komende weken wordt onze taal toegevoegd aan Nederlandstalige Android-telefoons die draaien op versie zes of nieuwer. Daarmee lijkt erop dat veruit de meeste Nederlanders die in bezit zijn van een Android-telefoon de Assistant krijgen, want gemiddeld gezien gebruiken Nederlanders vrij actuele apparaten.

Aan de lancering van Google Assistant in het Nederlands wordt al enige tijd gewerkt. Vorig jaar publiceerde Google nog een vacature voor een persoon die verantwoordelijkheid zou gaan dragen voor de persoonlijkheid van de Nederlandse versie van de Assistant. Er werd dan ook vooral gezocht naar een schrijver, maar ook een iemand die de stem inspreekt. Wie dat uiteindelijk is geworden, is niet bekend.

Google Assistent

Onderdeel van de lancering van een Nederlandse versie van de Assistant, is een naamsverandering. Die heet nu Google Assistent en begrijpt ook delen van de Nederlandse taal die alleen hier normaal zijn. Denk aan mensen die vragen naar “de dichtstbijzijnde Appie”, in plaats van de Albert Heijn.

Afgezien daarvan zijn er flink wat Nederlandse apps toegevoegd aan de actielijst van de Assistant. Onder meer de Albert Heijn-app, Bol.com, Eneco, Jumbo, de NOS, NPO en Unilever leveren allemaal Actions voor de Assistant. Het gaat bijvoorbeeld om recepten die met de Assistant gezocht kunnen worden in de Albert Heijn-app.

Beste van allemaal

De komst van Google Assistent is goed nieuws voor Nederlandse Android-gebruikers. Uit een onderzoek van Loup Ventures, dat elk jaar kijkt naar de prestaties van de vier grootste virtuele assistenten, bleek dat de Assistant het beste presteerde van iedereen. 86 procent van de antwoorden die de Assistent gaf, was correct.

In eerste instantie is de Assistent alleen voor smartphones en tablets beschikbaar. Uitbreiding naar andere apparaten van Google, volgt op een later moment. Zo zal er nog ondersteuning voor Android TV, Android Auto en Chromebooks komen. De verwachting is dat de Google Home-speaker nu ook snel in Nederland uitgebracht zal worden.