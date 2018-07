Samsung begint massaproductie 10nm 16Gb LPDDR4X mobiele DRAM

Samsung is begonnen met de massaproductie van zijn 16Gb LPDDR4X mobiele DRAM. De productie vindt plaats op het 10nm-procedé en moet de prestaties van premium smartphones enorm verbeteren. Ook zal het stroomverbruik van de apparaten flink teruggebracht worden, volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf.

De massaproductie van de tweede generatie 10nm-klasse LPDDR4X DRAM, gericht op premium smartphones, is nu aangevangen. Samsung stelt dat de nieuwste DRAM de stroomconsumptie met tien procent terugdringt, maar dat de dataverwerking van 4,266 megabits per seconde gewoon in stand blijft. Die snelheid vinden we ook bij de huidige 16Gb LPDRR4X DRAM.

Eind dit jaar

De nieuwe DRAM zal in de loop van dit jaar, of mogelijk begin volgend jaar, in smartphones geïntegreerd worden. De bedoeling is om de productie van de premium chips de komende maanden met 70 procent op te voeren. Daarnaast wordt er een nieuwe productielijn opgestart in Pyeongtaek, om aan de hoge vraag tegemoet te komen.

De 10nm DRAM’s werden in de loop van 2016 gelanceerd. De afgelopen tijd is Samsung druk bezig geweest met het verkleinen van de chips. Dat doet de Zuid-Koreaanse technologiereus onder meer door diverse chips te combineren. Zo combineerde het vier van de 10nm-klasse 16Gb LPDDR4X DRAM-chips om een 8GB LPDDR4X DRAM-pakket te kunnen lanceren, dat tot twintig procent minder dik is dan de vorige generatie.

Overigens werd de productie van deze 10nm-variant afgelopen januari al begonnen. In maart maakte Samsung de keuze om een tweede productielijn te openen, voor zeven miljard dollar in de fabriek in Xi’an in China. De Zuid-Koreaanse technologiereus zal drie versies aanbieden: een 4GB, 6GB en 8GB-pakket.

8Gb LPDDR5 DRAM

Samsung werkt ook al aan een opvolger. Die werd deze week aangekondigd. Het gaat om de 8Gb LPDDR5 DRAM, die tot anderhalf keer zo snel is dan de LPDDR4X-chips. Volgens Samsung kan de LPDDR5 tot anderhalf keer zo snel data overzetten, met een maximale snelheid van 51 gigabyte per seconde.

Het gaat wel nog om een prototype, dat de komende tijd nog flink uitontwikkeld moet worden. Wanneer deze opvolger van de LPDRR4X uit moet komen is nog niet bekend.