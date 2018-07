Google brengt laatste bèta van Android P uit, release aanstaande

De volgende grote Android-release, Android P, komt er snel aan. Google heeft vandaag de vierde en laatste ontwikkelaarsversie van het mobiele besturingssysteem vrijgegeven. Dat moet ook wel, want deze zomer nog moet de nieuwe software breed uitgerold worden.

Deze bèta is volgens Google bijna klaar voor definitieve release. In de blog waarin het bedrijf de komst van de nieuwe preview bekend maakt, stelt het dat de “laatste hand” gelegd wordt aan de software. De gedachte is dat ontwikkelaars nu vooral de kans moeten grijpen om hun apps te testen en updates uit te brengen, zodat ze helemaal klaar zijn voor de komst van de software.

De grootste veranderingen

Android P brengt een flink aantal veranderingen met zich mee. Sommigen groot en opvallend, anderen klein en subtiel. Een opvallende verandering is het verdwijnen van de thuisknop. Voortaan laat Android zich bedienen zoals iOS van Apple: met gebaren. Onderin het startscherm is voortaan een horizontale lijn te zien, je omhoog kan vegen voor meldingen.

Ook belangrijk zijn de slimmere notificaties die Google naar Android brengt. Deze maken dat je als gebruiker meer controle hebt over de vele meldingen die binnenkomen op een smartphone. Het besturingssysteem zal bij meldingen die regelmatig weggeveegd – en daarmee genegeerd – worden, suggereren ze voortaan niet meer te tonen.

Tot slot komen er nog een boel kleinere wijzigingen. Zo wil Google mensen op de hoogte brengen van hun gebruik van hun smartphone, zodat ze daar zelfbewuster mee omgaan. Ook kijkt kunstmatige intelligentie mee om bijvoorbeeld te voorspellen welke apps afgesloten kunnen worden zodat er batterijvermogen bespaard wordt.

De release

Wanneer Android P precies gelanceerd wordt is nog niet bekend. Google stelt enkel dat de officiële lancering “snel” plaatsvindt. Voor zover we weten moet die deze zomer nog plaatsvinden. Voor een uitgebreid overzicht van de aankomende updates, verwijzen we je door naar ons overzichtsartikel.