Geen handel met voorbedachte rade door medewerkers Coinbase

Coinbase heeft een uitgebreid intern onderzoek afgerond. Personeel van Coinbase werd ervan beschuldigd met voorkennis gehandeld te hebben in bitcoin cash, maar uit intern onderzoek is gebleken dat dit niet klopt. Daarmee gaat Coinbase in tegen de critici die stellen dat personeelsleden van het bedrijf de prijs van bitcoin cash kunstmatig opgedreven zouden hebben.

Dat lezen we vandaag op de site ZDNet. De beschuldigingen ontstonden rond de lancering van bitcoin cash, een spin-off van bitcoin. Medewerkers van het bedrijf zouden geprofiteerd hebben van voorkennis en daarmee de prijs van de virtuele munt opgedreven hebben. Dat lijkt niet te kloppen.

Bitcoin cash of toch niet?

In eerste instantie weigerde Coinbase om bitcoin cash op zijn platform te plaatsen. Daarop was er het verhaal dat klanten van de online beurs dat via een rechtszaak alsnog wilden afdwingen. Maar op 19 december 2017 besloot Coinbase ineens om handel in bitcoin cash alsnog toe te staan. Die stap leidde vrijwel direct tot de beschuldigingen dat medewerkers van Coinbase met voorkennis handelden.

Ter verdediging tegen die beschuldigingen, stelde Coinbase dat het een onderzoek zou lanceren. Daar besloot het op 20 december 2017 al toe. Het stelde toen specifiek te zullen kijken naar de vraag of medewerkers geprofiteerd hadden van de kennis dat handel in bitcoin cash op korte termijn mogelijk zou worden.

Het resultaat

Vandaag meldt Fortune dat uit het onderzoek is gebleken dat er niets mis is gegaan achter de schermen. Uit het onderzoek – dat overigens door twee onbekende advocatenkantoren uitgevoerd is – blijkt dat er geen fouten gemaakt zijn. “We zouden niet twijfelen om een medewerker te ontslaan, of stappen te ondernemen tegen een partnerbedrijf, als alles erop wijst dat onze regels overtreden zijn”, aldus een woordvoerder.

Uit het onderzoek blijkt verder opmerkelijk weinig. Zo zijn er geen redenen gevonden waarom de prijs van bitcoin cash dan wel toenam, in de uren voordat Coinbase zijn aankondiging deed. Op die vragen dient nog een antwoord te komen.