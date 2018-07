Cisco haalt AI van Google Cloud aan boord voor slimmere meetings

Cisco heeft tijdens Googles Cloud Next-conferentie in San Francisco een diepere integratie van zijn Collaboration-producten met de diensten van Google aangekondigd.

“We geloven dat artificiële intelligentie en machine learning de manier waarop we werken drastisch zullen veranderen. Terwijl we die nieuwe toekomst creëren, verkennen we hoe AI-services van Google Cloud Platform ons kunnen helpen bij het uitbreiden van samenwerkingsmogelijkheden”, zegt Cisco in een persbericht. De samenwerking gebeurt op verschillende fronten.

Google kondigde tijdens Cloud Next nieuwe AI-features voor klantcontactcenters aan, die Cisco als een van de eersten in zijn software integreert. De 3 miljoen gebruikers van Cisco’s contactcentersoftware krijgen zo toegang tot een “veilige en flexibele oplossing waarmee bedrijven met beperkte expertise op het gebied van machine learning toch AI kunnen inzetten in hun contactcenters.” Klantenmedewerkers krijgen automatisch relevante documenten toegereikt om gesprekken te begeleiden en de AI leert continu om de aangeleverde informatie relevanter te maken.

Webex

Daarnaast wordt het nog eenvoudiger om een Webex-meeting te plannen vanuit Google Calendar. Via een add-on voor G Suite kan je met één druk op de knop een Webex-meeting opzetten. Tijdens meetings kan Googles AI worden gebruikt voor zaken zoals transcriptie, vertalen, samenvattingen en taakbeheer. Dat moet helpen om de besproken onderwerpen om te zetten in concrete acties voor iedereen, of ze nu wel of niet bij de vergadering waren.

Ontwikkelaars zullen de bel- en vergaderfuncties van Cisco kunnen integreren in hun Android-apps via een Webex Teams Android SDK. “Je kan bijvoorbeeld videovergaderingen toevoegen aan een slimme bril voor een ‘zie wat ik zie’-ervaring tussen, laten we zeggen, een expert op het land en een technicus op een schip in het midden van de oceaan”, haalt Cisco als voorbeeld aan.

Tot slot worden Google Docs, Sheets, Slides en Forms geïntegreerd in Webex Teams Spaces. Zo kan eenvoudiger worden samengewerkt aan documenten vanuit de Cisco Teams-app, en heeft iedereen altijd toegang tot de meest up-to-date versie.