‘Recordhoeveelheid nieuwe Android-malware in eerste halfjaar’

G DATA neemt een nieuw record in het aantal geregistreerde nieuwe Android malware samples waar. In de eerste helft van 2018 zijn er in totaal 2.040.293 nieuwe samples geregistreerd, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder een stijging van maar liefst 40 procent.

Volgens G DATA zal de stijging gedurende het jaar toenemen tot 3,5 miljoen nieuwe Android-malware. In dat geval wordt er ook een jaarlijks record bereikt. Tot nu toe was 2016 het jaar met de meeste Android-malware, toen er 3.233.777 miljoen samples geregistreerd werden. Het jaar daarna daalden de registraties naar net iets meer dan 3 miljoen.

Gebieden

De experts van G DATA verwachten dat de cybercriminelen met nieuwe creatieve tactieken komen om Android-apparaten aan te vallen. Uit verschillende analyses van het bedrijf blijkt dat kwaadwillenden met name hun aandacht vestigen op mobile gaming. Ontwikkelaars passen hun pc- en console-games steeds vaker aan voor smartphones of tablets. Daardoor kunnen kwaadwillenden op zoek naar nieuwe aanvalsmethodes.

Zo ontdekte G DATA eerder dat er een valse Android Fortnite-app in circulatie is. Voor hackers kan het veel geld opleveren als ze accounts van de game bemachtigen. In het geval van Fortnite stelen ze dan soms waardevolle cosmetische voorwerpen, die online verkocht worden voor honderden euro’s.

Onder de gesignaleerde kwetsbaarheden valt bijvoorbeeld ook de Android-worm die wereldwijd duizenden smartphones besmette. Deze worm maakt misbruik van een veiligheidslek dat veroorzaakt wordt door een vergeten debug-interface.

Stappen

G DATA adviseert gebruikers zodoende om de herkomst van apps te controleren voordat er overgegaan wordt tot het aanschaffen van de app. Ook is het handig om alleen te downloaden van erkende appstores, ervoor te zorgen dat het apparaat geüpdatet is en alle mobiele apparaten te voorzien van bescherming.