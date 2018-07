Apple stapt in 2018 af van Qualcomm-modems voor zijn iPhones

De iPhones die volgend jaar uitgebracht worden, zullen geen chips van Qualcomm bevatten. In plaats daarvan is er enkel nog ruimte voor Intel-modems. Daarmee worden de apparaten iets langzamer van de rivaliserende Android-toestellen. Een interessante ontwikkeling, want daarmee maakt Apple een wel heel drastische keuze.

Qualcomm, dat wereldwijd een van de grootste leveranciers van 4G-chips voor smartphones is, laat in een bericht aan aandeelhouders weten dat het niet verwacht nog modems voor aankomende nieuwe iPhones te leveren. “Wij geloven dat Apple enkel van plan is de modems van onze concurrent te gebruiken in de volgende iPhone-release,” aldus het bedrijf in een statement.

Ruzie tussen Apple en Qualcomm

De keuze van Apple komt vermoedelijk voort uit een aanhoudende patentstrijd, die sinds begin 2017 gevoerd wordt. Apple en Qualcomm ruziën met name over de licentiekosten die Apple moet betalen voor het gebruik van Qualcomm-modems. Het punt is dat Apple sinds 2011 zijn eigen processoren ontwikkelt, maar voor netwerkconnectiviteit leunt op chips van anderen.

Qualcomm was toentertijd de enige leverancier van die chips en kon dus grote eisen stellen aan de licentiekosten die Apple moest afdragen. Apple vond dat onterecht en besloot daarom om in januari 2017 Qualcomm voor de rechter te slepen. Het stelde toen dat het van mening was dat de kosten die het afdroeg, enkel op de chips van Qualcomm berekend zouden moeten worden en dus niet de complete telefoons. In een reactie stelde Qualcom toen dat zijn technologie meer doet dan alleen het leveren van verbindingen. Het maakt ook foto’s, gps en andere zaken die we associëren met een smartphone mogelijk.

Groot snelheidsverschil

Apple gebruikt sinds 2016 ook chips van Intel in bepaalde iPhone-modellen. Het gaat in de Verenigde Staten specifiek om de AT&T- en T-Mobile-modellen, die op Intel-chips draaien. De Verizon- en Sprint-versies wordt nog deels draaiende gehouden door Qualcomm-modems. Opvallend is het snelheidsverschil tussen de chips.

Uit diverse snelheidsproeven, is gebleken dat de Qualcomm-chips stukken sneller zijn dan de Intel-chips. Zo bleek deze week dat Android-telefoons die draaien op de Snapdragon 845 ongeveer 53 procent sneller data downloaden dan telefoons met de Intel XMM 7480-chip. Kortom: de prestaties van de Qualcomm-chips zijn groter.

Langzamere iPhones

De consequentie hiervan is dat de Apple-telefoons vermoedelijk een stuk langzamer zullen worden dan de concurrerende iPhone-modellen. Analisten denken dat dit jaar al de eerste smartphones op de markt komen met 5G-chips van Qualcomm; Intel denkt pas halverwege 2019 klaar te zijn voor die stap. Daardoor zal het voordeel van Qualcomm voorlopig bewaard blijven en zal Apple langzamere iPhones krijgen.