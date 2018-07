Windows 10 test machine learning om updates te installeren

Windows 10-updates rollen regelmatig binnen op elke machine, maar je hebt meestal weinig controle over de timing. Zeker Windows 10 Home-gebruikers moeten updates ondergaan wanneer ze er zijn, ongeacht of ze net alle processorkracht nodig hebben van hun systeem of niet. Dat verandert nu.

Het meest vervelende aan updates is dat ze regelmatig een computer verplichten om te herstarten. Microsoft is al langer op de hoogte van dit probleem. Windows Insider Chief Dona Sarkar legt uit in een blogpost: “We hebben jullie klachten gehoord. Om de pijn te verlichten, werken we aan een nieuwe reboot logica die meer adaptief en pro-actief is.

Updatemodel

Microsoft traint een voorspellend model dat accuraat kan inschatten wanneer het de beste tijd is om een toestel te herstarten. Het schakelt hiervoor machine learning in. “We zullen niet alleen checken of je de computer gebruikt voordat we herstarten, maar we zullen ook proberen in te schatten wanneer je net een koffie bent gaan halen en kort daarop zal terugkeren.”

Het nieuwe updatemodel wordt al langer intern getest met volgens Sarkar veelbelovende resultaten. Het model wordt ook continu aangepast, omdat de basis in de cloud zit. De functie is nu geopend voor testers in de Fast Ring zodat Microsoft additionele feedback kan verzamelen en breder kan testen.

Redstone 5 én 6

Insiders die vandaag updaten, krijgen de update automatisch binnen maar kunnen ook kiezen om over te schakelen naar het fonkelnieuwe Redstone 6. Die gaat de basis gaat vormen voor de grote update in het voorjaar van 2019. Wie dat niet wil, kan nog altijd nieuwe functies uit Redstone 5 verder testen. Die heeft ook de nieuwe updates via machine learning.

Wij hopen althans dat Microsoft succesvol zijn model kan trainen zodat updateperikelen voortaan verleden tijd zijn. Zeker bij de grote voor- en najaarsupdates van Windows 10 kan het behoorlijk frustrerend zijn om een machine een half uur lang kwijt te zijn aan updates.

Bedrijven die Windows 10-machines centraal beheren, hebben automatisch meer controle over kleine en grote updates. Lees hier hoe je dat doet.