Google en Accenture werken samen aan data insight-oplossingen

Google heeft voor het einde van zijn Cloud Next-conferentie een samenwerking met Accenture aangekondigd. In de overeenkomst is afgesproken dat ze gezamenlijk werken aan oplossingen waarmee enterprises data inzichten (data insights) krijgen. Dit verwezenlijken de partijen door een nieuwe zakengroep, genaamd Accenture Google Cloud Business Group (AGBG).

AGBG brengt specialisten van Google en Accenture samen om ‘intelligente oplossingen te ontwikkelen die data-gedreven inzichten leveren’. Gebruikers worden geholpen met het leveren van een goede klantenervaring en met het versneld realiseren van digitale projecten. Om dit te realiseren gebruiken de oplossingen Google Cloud-technologie en Accenture’s branchekennis voor klanten in Europa, de Verenigde Staten en Japan.

Oplossingen

In het bijzonder zullen de bedrijven zich bezig houden met drie zaken. Dat resulteert onder andere in de ontwikkeling van nieuwe zakelijke oplossingen met kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Ook komen ze met oplossingen om enterprise workloads van legacy infrastructure te migreren naar de cloud en verbeteren ze het beheer van SAP-oplossingen op het Google Cloud Platform.

Google en Accenture streven er tevens naar om de data van het Google Marketing Platform te combineren met andere enterprise data-bronnen. Dit met het oog op het verbeteren van klantinzichten en het schalen van G Suite over bedrijfsnetwerken. Aanvankelijk zullen al deze mogelijkheden vooral gericht zijn op bedrijven actief in de gezondheidszorg, retail en consumentenverpakkingen.

Cloud Next

De aankondiging van Google en Accenture is hoe dan ook actueel. Tijdens Cloud Next onthulde Google bijvoorbeeld nieuwe AI- en ML-feature voor G Suite. Deze maken onder andere suggesties voor reacties in chatgesprekken, alsmede grammaticale suggesties in Google Docs. Daarnaast komt Google met het nieuwe Cloud Services Platform voor enterprise klanten die Google’s cloudinfrastructuur willen combineren met on-premise workloads.