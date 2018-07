G Suite breidt uit met Drive Enterprise, Cloud Search en nieuwe Gmail

Google heeft deze week heel wat nieuws gelanceerd op zijn Cloud Next-conferentie in San Francisco. De zoekgigant voegt vandaag een heleboel nieuwe functies toe aan G Suite en rolt de nieuwe Gmail breed uit naar alle zakelijke gebruikers.

G Suite-gebruikers krijgen er een aantal nieuwe functies bij. De belangrijkste is een verbeterde Cloud Search. Wanneer werknemers teveel tijd verliezen om doorheen petabytes aan informatie het juiste document te vinden, kan je voortaan Cloud Search inschakelen. Je kan alles in de Google cloud gooien, maar de dienst werkt ook op third-party on-premise oplossingen en andere cloud storage providers.

Cloud Search

Cloud Search biedt API’s en connectors aan voor third-party applicaties en respecteert de toegangscontrole die op bestanden of mappen werd geconfigureerd. Zo voorkomt de zoekgigant dat je bestanden ziet die je eigenlijk niet zou mogen zien. Er zijn 15 launch partners die met Cloud Search aan de slag gaan vandaag waaronder Whirlpool en Accenture.

Whirlpool kreeg van Google extra aandacht omdat het dankzij de verbeterde Cloud Search zijn eigen in-house zoektool sterk heeft kunnen verbeteren. Whirlpool SearchPro indexeert nu 12 miljoen documenten en toont resultaten in enkele honderden milliseconden.

Cloud Search is beschikbaar voor G Suite Enterprise en Google Search Appliance-klanten en is later dit jaar beschikbaar volgens Venturebeat.

Drive Enterprise

G Suite krijgt voortaan versterking van Google Voice. Het krijgt een sterke integratie met Hangouts Meet en Google Calendar en is voorzien van verfijnde controlemogelijkheden voor IT-admins. Die kunnen aparte gebruikers managen en provisioneren, telefoonnummers toevoegen aan werknemers of complete departementen en call routing-functionaliteit instellen. Dankzij machine learning krijgt elke Voice-gebruiker automatisch spam call-filtering en voicemail transcriptie. Helaas is Google Voice voorlopig enkel beschikbaar in de V.S. en is er geen duidelijkheid of de functionaliteit ooit naar Europa komt.

Verder verlaagt Google de drempel naar G Suite met een apart cloudaanbod. Vanaf vandaag kan je Drive Enterprise nemen als een apart pakket met een prijs die wordt berekend op je effectieve verbruik. De dienst start aan 8 dollar per maand per actieve gebruiker en kost 0,04 dollar per GB die in gebruik is.

Tot slot krijgt iedere G Suite-gebruiker nu ook automatisch de nieuwste redesign van Gmail. Wie enthousiast was, kon die functie eerder al activeren voor zijn bedrijf. Vanaf nu wordt de redesign breed uitgerold naar iedereen.