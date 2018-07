China staat open voor nieuwe gesprekken voor overname NXP door Qualcomm

Gisteren was er het bericht dat de overname van het Nederlandse NXP door de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm niet door kon gaan. Het probleem: de Chinese mededingingsautoriteit had geen toestemming gegeven voor de deadline, waardoor het nu te laat is om de overname door te laten gaan. In een statement laat de autoriteit nu weten alsnog een oplossing te willen vinden.

Qualcomm besloot gisteren de grootste overname ooit in de chipindustrie te annuleren. De kostprijs: twee miljard dollar, dat Qualcomm gisteren als een soort schadevergoeding heeft moeten overboeken naar de rekening van NXP. Daarmee lijkt de eventuele overname ook echt helemaal van de baan, al stelt de Chinese overheid nu dat er gerust nieuwe voorstellen mogen komen.

Deal niet mogelijk

In een statement stelt de Chinese State Administration for Market Regulation (SAMR) dat de voorstellen van NXP en Qualcomm om tegemoet te komen aan bepaalde zorgen onvoldoende waren. Maar tegelijk benadrukt de SAMR in zijn statement dat Qualcomm welkom is om met een nieuw voorstel te komen, om alsnog gesprekken te voeren.

De zet van de Chinese overheid komt vermoedelijk te laat om weer een deal tot stand te brengen. Analisten stellen tegenover persbureau Reuters dat de zet ook niet bedoeld is om dat mogelijk te maken, maar vooral om het beeld dat het om een politieke keuze gaat tegen te werken.

Strijd Verenigde Staten en China

Er is momenteel sprake van oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Volgens Amerikaans president Donald Trump heeft China misbruik gemaakt van de Verenigde Staten en is er sprake van een handelsoverschot. Daardoor verdienen de Chinezen meer aan de Amerikanen dan andersom. In een poging dat recht te zetten, besloot Trump allerlei importtarieven te heffen.

In een reactie daarop kwam China weer met eigen importtarieven op Amerikaanse producten. Dat zorgde voor toenemende spanningen tussen de twee grootste economieën van de wereld. Door nu op deze manier dwars te liggen bij de miljardenovername van NXP door Qualcomm, lopen de spanningen extra op. Het statement van China is vermoedelijk bedoeld om daar enige kalmte in terug te brengen.