Facebook neemt chatdienst Redkix over voor integratie met Workplace

Slack, Microsoft Teams, Facebook Workplace. Zomaar een greep uit de diensten die er zijn voor zakelijke samenwerkingen. Vandaag heeft Facebook het chatbedrijf Redkix overgenomen; een startup die een heel ander soort samenwerkingssoftware aanbiedt dan andere bedrijven dat doen.

Redkix meldt de overname op zijn website, maar noemt geen bedrag. Bronnen die spraken met de site CTech stellen dat er zo’n honderd miljoen dollar mee gemoeid gaat. Helemaal zeker is dat niet, maar het zou goed kunnen gezien de zeventien miljoen dollar die het bedrijf onlangs nog ophaalde tijdens een investeringsronde.

Anders dan de rest

Redkix werkt anders dan andere zakelijke samenwerkingssoftware. Bij Slack en Teams kunnen mensen met elkaar chatten via de interface. Bij Redkix is het echter ook mogelijk voor werknemers om deel te nemen aan gesprekken, als ze daar via de mail toe worden uitgenodigd. Ook kan een werknemer berichten sturen naar een chatkanaal, zelfs als ze geen Redkix-account hebben.

De functie past mooi binnen de Workplace-dienst van Facebook. Die laat bedrijven een eigen versie van het sociale netwerk opzetten, die wat de interface betreft erg lijkt op het netwerk van CEO Mark Zuckerberg. Ook Redkix legt nadruk op dat bekende gevoel, en stelt gebruikers om die reden ertoe in staat via hun mailaccount te chatten, in plaats van een losse interface te moeten gebruiken.

Wordt stopgezet

Facebook heeft niet bekend gemaakt wat het precies van plan is met Redkix. In hun statement laten oprichters Oudi Antebi en Roy Antebi weten dat de dienst als onderdeel van de deal geheel stopgezet wordt. De conclusie die zich daaruit laat trekken, is dat Facebook van plan is om de dienst geheel in Workplace te integreren.

Het is niet voor het eerst dat er in de wereld van zakelijke samenwerkingssoftware een overname plaatsvindt, waarbij de overgenomen dienst vervolgens helemaal wordt stopgezet. Eerder deed Slack dat met HipChat, dat het eerder vandaag overnam. HipChat stopt vandaag nog met het aanbod van zijn dienst en de functionaliteiten worden binnen Slack geïntegreerd.

Facebook heeft momenteel zo’n 30.000 klanten voor Workplace. Dat is nog niets vergeleken met Slack, dat 500.000 bedrijven als klant heeft en dagelijks door acht miljoen mensen gebruikt wordt.