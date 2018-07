KPN stopt begin 2022 met 3G-netwerk

KPN maakt bekend dat het per januari 2022 helemaal stopt met het aanbieden van 3G-verbindingen. Vanaf dat moment biedt het bedrijf 2G en 4G aan, de voorbereidingen op 5G zijn gaande. Door 3G-capaciteit vrij te maken voor 4G wil het bedrijf meer capaciteit en hogere snelheden bieden.

Uit de aankondiging blijkt dat het met name een stap is om aan de vraag van klanten te voldoen. Inmiddels heeft ruim 95 procent van de KPN-klanten een smartphone die geschikt is voor 4G. De telecomprovider verwacht dat dit percentage de komende jaren verder stijgt.

Om toch nog uitkomst te bieden voor gebruikers die niet beschikken over een telefoon die kan bellen over 4G, blijft het 2G-netwerk in de lucht. Zij gaan vanaf dan bellen en sms’en via het 2G-netwerk. Mobiel internetten kan dan echter niet meer. Voor gebruikers die internetten nodig achten, biedt het aanschaffen van een ander toestel uitkomst.

Ondertussen is KPN bezig met het testen van de 5G-gebruikstoepassing. Zo werd begin deze week bekend dat KPN Ericsson geselecteerd heeft voor het 5G fieldlab op de Automotive Campus in Helmond. Hier onderzoeken ze de waarde van 5G voor zelfrijdende auto’s en applicaties die de verkeersveiligheid vergroten.

Steeds minder aanbod

Overstappen naar een andere provider lijkt overigens niet uitkomst te bieden. Ook de concurrentie is bezig met het uitschakelen van het 3G-netwerk. Vodafone maakte eind vorig jaar bekend te gaan stoppen met het aanbieden van 3G. Voor deze partij komt het offline halen al vroeger: januari 2020. Vodafone-klanten kunnen eveneens terugvallen op bellen en sms’en via 2G. Anderzijds zien we dat Tele2 begin dit jaar de maximale internetsnelheid over het 3G-netwerk terugbracht naar 2Mbit/s.