LinkedIn ondersteunt voortaan spraakberichten

Het versturen van spraakberichten is binnen verschillende platformen, waaronder WhatsApp en Facebook, al mogelijk. Nu komt deze functionaliteit ook naar LinkedIn. Gebruikers van het sociale netwerk kunnen zo tijd besparen, in sommige situaties biedt deze optie een betere uitkomst.

In zijn blogbericht legt LinkedIn uit dat de spraakberichten leiden tot eenvoudigere en snellere communicatie met connecties. Dat is bijvoorbeeld handig als een gebruiker aan het lopen of multitasken is. LinkedIn ziet ook nut indien er een diepgaande uitleg gegeven dient te worden, waarbij mondelinge communicatie soms beter werkt dan schriftelijke.

Daarnaast kunnen berichten soms beter overkomen indien er spraak gebruikt wordt. Door de eigen stem te gebruiken ontstaat er een persoonlijkere boodschap. Op deze manier laat de verzender zijn toon en personaliteit meer spreken.

De feature sluit hoe dan ook aan bij de stappen die LinkedIn de laatste tijd zet. Er lijkt steeds meer aandacht uit te gaan naar het versimpelen van communicatie tussen gebruikers. Zo introduceerde het sociale netwerk eind vorige maand nog een nieuwe vertaaldienst, die toe te passen is op berichten in de nieuwsfeed. Dit neemt de taalbarrière grotendeels weg.

Werking

Om een spraakbericht te versturen, dient er op het microfoon-icoontje in het mobiele toetsenbord getikt te worden. Vervolgens kan de microfoon ingedrukt en vastgehouden worden, om te beginnen met opnemen. De opname stopt als het icoontje losgelaten wordt. Als een gebruiker zich tijdens het opnemen bedenkt, kan hij van het icoontje wegvegen om te annuleren.

Voor de ontvanger is het mogelijk het bericht te beluisteren via het web of mobiel. LinkedIn rolt de nieuwe functionaliteit momenteel uit naar de iOS- en Android-app. De feature is nog niet voor iedereen beschikbaar, maar het sociale netwerk belooft de uitrol de komende weken af te ronden.