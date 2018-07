HipChat wordt overgenomen door Slack en stopt onmiddellijk

Uit het niets kwam Slack donderdagavond met het bericht dat het concurrent HipChat overneemt van softwarereus Atlassian. Slack neemt alleen het intellectueel eigendom over. HipChat en opvolger Stride worden binnenkort stopgezet.

Beide bedrijven spreken niet zozeer van een overname, maar wel van een strategisch partnerschap. Atlassian laat het IP achter HipChat Cloud en Stride over aan Slack voor een onbekend bedrag, en trekt de stekker uit de producten. Ook HipChat Server en Data Center worden beëindigd. In ruil neemt de Australische softwarespecialist een “klein, maar symbolisch belangrijk” aandeel in Slack.

“In het afgelopen jaar is de markt voor real-time communicatie behoorlijk veranderd. Gedurende die hele verandering bleef één product zich onderscheiden van de andere: Slack. Hoewel we al heel vroeg vooruitgang hebben geboekt met Stride, geloven we dat een strategische samenwerking met Slack de beste weg vooruit is voor onze klanten en voor Atlassian, in plaats van nog langer onze eigen real-time communicatieproducten aan te bieden”, reageert Joff Redfern, VP of Product Management bij Atlassian.

Microsoft Teams

Een deel van die verandering in de markt is te wijten aan de komst van Microsoft Teams, dat recent een gratis versie heeft gekregen. Hoewel Slack ondertussen zijn plaats op de zakelijke markt heeft verdiend, is Microsoft een te duchten concurrent met een lange staat van dienst en vertrouwen in grote bedrijven. Vandaag wordt Teams al binnen 200.000 organisaties gebruikt, terwijl Slack 500.000 organisaties op zijn conto heeft.

Door hun nieuwe alliantie zijn Slack en Atlassian beter in staat om een vuist te maken tegen de reus uit Redmond. “We wijden aan beide kanten teams toe om diepere en krachtigere integraties tussen Slack en de Atlassian-productfamilie op te bouwen”, zegt April Underwood, Chief Product Officer bij Slack. Het gaat onder meer om nieuwe functionaliteit voor bestaande integraties met Jira Server en Cloud, Trello en Bitbucket. Daarnaast zullen ook nieuwe integraties worden gebouwd met Confluence en andere Atlassian-producten.

Migratie

Slack en Atlassian starten samen een migratieprogramma om HipChat- en Stride-gebruikers eenvoudig naar Slack over te zetten als ze dat wensen.

Nieuwe aanmeldingen voor Stride zijn per direct afgesloten. Bestaande HipChat Cloud- en Stride-klanten kunnen de diensten nog tot 15 februari 2019 blijven gebruiken. Daarna worden ze verplicht overgezet naar Slack of moeten ze kiezen voor een ander alternatief.

Bestaande HipChat Data Center- en HipChat Server-klanten genieten nog ondersteuning tot het einde van hun contract. Dit zijn versies van HipChat die organisaties lokaal binnen het bedrijfsnetwerk kunnen draaien, in plaats van beroep te doen op de publieke cloud. Hoewel ze geen onderdeel uitmaken van de IP-overname door Slack, worden ze eveneens door Atlassian stopgezet.