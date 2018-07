Microsoft verhoogt prijzen van Office 2019 en Windows 10 Enterprise

Microsoft onthult dat het later dit jaar de prijzen gaat aanpassen van Office- en Windows-producten. Bij de lancering van losse Office 2019-installaties zonder Office 365 komt er een prijsverhoging, net als bij Windows 10 Enterprise E3-klanten.

Microsoft laat in een nieuwe blogpost weten dat het de prijzen gaat verhogen van enkele producten. Office 2019, meer specifiek de on-premise versies van Office-clients en servers, mogen een prijsverhoging van 10 procent verwachten vergeleken met de huidige pakketten. Je kan de 2019-oplossingen op dit ogenblik gratis in bèta uittesten.

De prijsverhoging is voor commerciële (zakelijke) klanten en heeft betrekking op Office client, Enterprise Client Access License (CAL), Core CAL en serverproducten.

Enterprise E3

Microsoft verandert ook de structuur en de prijzen van Windows 10 Enterprise E3-producten. Vanaf oktober gaat Microsoft de E3-naam gebruiken voor de versie per gebruiker en niet meer per toestel. Windows 10 Enterprise E3 per User zal worden omgevormd tot Windows 10 Enterprise E3. De huidige Windows 10 Enterprise E3 per Device wordt dan gewoon Windows 10 Enterprise.

Volgens de blog verhoogt de prijs van Windows 10 Enterprise om dichterbij de prijs van Windows 10 Enterprise E3 te komen. Windows 10 Enterprise E3 kost vanaf 1 oktober 84 dollar per gebruiker per jaar. Windows 10 Enterprise E5 per device verdwijnt vanaf oktober. Enkel de gebruikersversie blijft bestaan en kost 168 dollar per jaar.

Consistentie

Of er veranderingen komen voor Microsoft 365 Enterprise E3 of E5, is nog onduidelijk. Microsoft laat aan ZDNet weten dat ze geen commentaar geven over aanpassingen rond Microsoft 365-abonnementen.

Microsoft motiveert de nieuwe prijzen en aangepaste producten om meer consistentie en transparantie te bieden over verschillende aankoopkanalen.