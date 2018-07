Onderzoek Europese Commissie naar fusie T-Mobile en Tele2 tijdelijk stilgelegd

Half juni dit jaar werd bekend gemaakt dat de Europese Commissie een onderzoek opende naar de geplande fusie van T-Mobile en Tele2. De angst van de Commissie is, dat als de nummers drie en vier op de Nederlandse markt samengevoegd worden, er niet voldoende concurrentie is.

Nu ligt het onderzoek volgens het Algemeen Dagblad echter tijdelijk stil. Waarom precies is helaas niet bekend. Ook is niet bekend hoe lang de pauze precies zal duren. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de deadline voor de beslissing uitgesteld is. Eerder lag die op 17 oktober, maar zo lang de pauze duurt, wordt de deadline ook vooruitgeschoven.

Vierde marktspeler verdwijnt

Uit diverse marktonderzoeken is gebleken dat het hebben van vier telecomproviders met een eigen netwerk een goede zaak is voor de consument. Dit zou zorgen voor extra onderlinge concurrentie, waardoor klanten lagere prijzen krijgen en een beter aanbod. Daarnaast zorgt zoiets volgens marktexperts voor meer innovatie.

Het verdwijnen van de vierde marktspeler, zou volgens de Europese Commissie deze effecten wellicht ongedaan maken. Om die reden besloot men, toen de overname in december werd aangekondigd, al onderzoek te doen. Dat onderzoek werd al na vier maanden afgerond. De resultaten daarvan, die nooit bekend werden gemaakt, gaven aanleiding tot verder en diepgravender onderzoek.

Niet akkoord?

De vraag is voorlopig nog altijd of de Europese Commissie akkoord zal gaan met de fusie. Daar de overname niet heel logisch lijkt, zou het goed kunnen dat er uiteindelijk een streep doorheen gaat. T-Mobile lijkt enkel een concurrent weg te willen nemen van de markt met deze overname, want het marktaandeel van Tele2 is verwaarloosbaar.

Momenteel is KPN de grootste op de Nederlandse telecommarkt. Het bedrijf heeft een marktaandeel van zo’n 43 procent. VodafoneZiggo is de nummer twee met 30,5 procent en T-Mobile 21 procent.