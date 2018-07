Chipfabrikant ARM neemt Treasure Data over voor nieuwe stap in IoT

De Britse chipfabrikant ARM zou momenteel een overnamedeal van het Amerikaanse data-analytics bedrijf Treasure Data afronden. Die zou zo’n zeshonderd miljoen dollar waard zijn en de pogingen van ARM om iets te doen met het Internet-of-Things te verbreden.

Dat meldt Bloomberg Sunday vandaag op basis van anonieme bronnen. ARM ziet net als veel andere bedrijven het potentieel van het Internet-of-Things. Daar het gaat om alledaagse voorwerpen die voorzien worden van sensoren, zijn er ook chips nodig. Voor bedrijven als ARM levert dat nieuw potentieel en een geheel nieuwe afzetmarkt op.

De bedrijven

ARM is een van de grootste technologiebedrijven van het Verenigd Koninkrijk. Het ontwerpt CPU’s, SoC-infrastructuren en andere software voor apparaten als smartphones, computers, smartwatches en smart cars. Het bedrijf werd in 2016 voor maar liefst 31,4 miljard dollar overgenomen door het Japanse SoftBank.

Treasure Data is verder aanbieder van data-analytics diensten. De producten die het aanbiedt worden onder meer gebruikt om data te analyseren voor onder meer de marketing die vooraf gaat aan de lancering van een nieuw product. De diensten van Treasure Data worden onder meer afgenomen in de auto-, entertainment-, IoT- en retailindustrie.

Eerdere overname

De overname van Treasure Data is de tweede van ARM op het gebied van Internet-of-Things. Vorige maand nog nam het Stream Technologies over, een bedrijf dat software verkoopt die optimaliseert hoe IoT-apparaten met elkaar communiceren. Ten tijden van die deal stelde ARM dat het plan was om de Stream-technologie te integreren met zijn Mbed IoT Device Management Platform.

Het zou heel goed kunnen dat de producten van Treasure Data ook binnen dat platform geïntegreerd wordt. Interessant zijn de gigantische ambities: de dataplatformen van Treasure zouden klanten helpen om de concurrentie met “datagiganten als Netflix, Amazon en Facebook” aan te gaan.