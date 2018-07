Nieuwe F5 Networks-oplossingen richten zich op orkestratie en toegangsbeheer

F5 Networks komt met twee nieuwe oplossingen die zich richten op toegangscontrole en volledig SSL-inzicht. De SSL Orchestrator en Access Manager introduceren mogelijkheden voor automatische afhandeling en afstemming om verfijnde cyberaanvallen tegen te gaan.

Het bedrijf geeft aan dat veel beveiligingsoplossingen, zoals firewalls en IPS, SSL-versleuteld verkeer niet verwerken met de snelheid en schaalbaarheid die organisaties eigenlijk willen. Naast meer aandacht voor SSL biedt F5 SSL Orchestrator functionaliteit om door de hele beveiligingsketen voor elk type netwerk, device of toepassing de juiste acties in samenhang uit te zetten.

Onderdelen SSL Orchestrator

Met de SSL Orchestrator wil F5 specifiek drie mogelijkheden naar klanten brengen. Zo is er hoogwaardige decodering en encryptie van inbound en outbound SSL/TLS-verkeer, om risico’s sneller op te sporen en in te kunnen grijpen bij aanvallen.

De dynamische services en gerichte afhandeling van traffic helpen organisaties om op een intelligentie manier beveiligd dataverkeer te managen door de gehele applicatiesecurity-infrastructuur. Daarnaast belooft F5 dat de SSL Orchestrator organisaties in staat stelt maximaal nut te halen uit hun malware-, DLP-, ransomware- en firewall-oplossingen, waarbij de privacy van gebruikers is gewaarborgd door robuust versleutelingsmanagement.

F5 Access Manager

De F5 Access Managers biedt betrouwbare toegang voor gebruikers, apparaten en API’s, door contextafhankelijke werking en gerichte configuratie. De real-time encryptie van het web beschermt gebruiksgegevens en voorkomt fraude, terwijl het tegelijkertijd geen negatieve impact heeft op de bedrijfsefficiëntie.

Daarnaast moet de Access Manager DevOps-teams helpen met het sneller overdragen van applicaties aan NetOps-collega’s. NetOps-specialisten zijn vervolgens weer beter in staat een consistente gebruikerservaring te bieden zonder dat dit ten koste gaat van de beheersbaarheid.

Verder geeft F5 aan dat Software as a Service (SaaS) en cloudapplicaties tal van voordelen bieden, maar dat veel organisaties er niet voor kiezen om al hun applicaties in de cloud onder te brengen. Ondersteund met F5 Virtual Edition en licenties voor hoge capaciteit, biedt Access Manager de schaalbaarheid die nodig is om on-premise applicaties op een goede manier te verbinden met functionaliteit in de cloud en te integreren met IDaaS-oplossingen, om zo optimaal functionerende hybride omgevingen te realiseren.