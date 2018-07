IBM test samen met financiële instituten blockchain app-store

IBM test samen met een tiental grote financiële instituten een platform voor toegang tot op blockchain-gebaseerde applicaties. Met LedgerConnect bieden de bedrijven applicaties en diensten van verschillende aanbieders. Het betreft eindtoepassingen zoals compliance-controles voor klanten en het screenen van sancties.

Onder de samenwerking vallen bijvoorbeeld CLS, Barclays en de Citygroup. Voor dergelijke partijen is zo’n oplossing handig, aangezien de technologie gezien wordt als een hulpmiddel voor het versimpelen van hun processen en het verlagen van kosten.

Toepassing

De algemene intentie van LedgerConnect is namelijk het voor financiële instellingen makkelijker en goedkoper te maken om blockchain-gebaseerde software te gebruiken. Het individueel bouwen en testen van elke applicatie kost normaal gesproken veel geld en tijd. Daarnaast kan een gedeeld platform ertoe leiden dat de verschillende applicaties voldoen aan de technische- en security-standaarden die financiële instellingen verwachten.

Een van de gebruikstoepassingen heet in het Engels Know Your Customer (KYC). Voor Amerikaanse banken is het lastig om met elkaar te communiceren en de identiteit van een klant te verifiëren. Als die informatie op de distributed ledger opgeslagen en gemakkelijk toegankelijk is, dan kunnen de grote hoeveelheden KYC-administratie worden beperkt. Dit versnelt het proces en verlaagt de kosten.

Barclays geeft bijvoorbeeld aan dat er deelgenomen wordt aan de LedgerConnect proof-of-concept om een nieuwe netwerk voor blockchain-applicaties te begrijpen en ervaren. Tegelijkertijd wil deze partij wat nieuwe gebruikstoepassingen ontdekken door deelname aan het netwerk.

Uitrol

IBM heeft inmiddels al meer ervaring met blockchain. Zo biedt Big Blue een blockchain-product om startups en ontwikkelaars hun eigen distributed ledger te laten bouwen. Voor LedgerConnect gebruikt IBM zijn Blockchain Platform en Hyperledger Fabric.

Aanvankelijk zullen de partijen LedgerConnect testen. Indien er voldoende vraag vanuit de markt is, willen CLS en IBM de oplossing breed beschikbaar maken.