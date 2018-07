Mainstream Intel 10 nm-chips pas eind volgend jaar klaar

Intel heeft het bijzonder moeilijk om zijn chips op 10 nm te bakken. Volgens het tick-tock-principe hadden ze er al twee jaar geleden moeten zijn. Nu mikt de chipgigant op de tweede helft van 2019 voor al zijn mainstream chips.

Intel heeft zichzelf eindelijk een concrete deadline voor 10 nm-chips gegeven, meldt Ars Technica. Het mikt nu op de tweede jaarhelft van 2019, meer specifiek de eindejaarsperiode van 2019. Tot 14 nanometer werkte Intel volgens het tick-tock-principe: één jaar een verkleining, één jaar een optimalisering. Deze cyclus werd heilig opgevolgd, tot 14 nm. Na twee jaar heeft het een extra optimalisatie doorgevoerd op 14 nm en ook dit jaar wordt er verder gefinetuned.

Testchip

De allereerste 10 nm-chip van Intel rolt vandaag al van de band. Een eenzame Lenovo-laptop in China heeft een Intel Core i3-8121U aan boord en is de enige 10 nm-chip van Intel tot nu toe. De chip toont geen grote prestatiewinst als midrange model. We hadden verwacht dat dit najaar een paar extra modellen de 10 nm-behandeling zouden krijgen, maar Intel schept nu duidelijkheid.

Later dit jaar krijgen we Whiskey Lake en Amber Lake processors die verder bouwen op het 14 nm-proces. Dat geeft AMD een gouden kans om met gelijke wapens te kunnen strijden. De tweede generatie Ryzen-chips maakt gebruik van Global Foundries’ 12 nm-proces en plant volgend jaar de eerste chips op 7 nm (gebakken door TSMC) in de winkelrekken te leggen.

EUV of ArF

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat nanometers niet altijd het hele verhaal vertellen. De huidige machines maken gebruik van een argon fluoride (ArF) laser, terwijl extreem ultra-violet licht (EUV) de toekomst is. Een ArF-laser produceert UV-licht met een golflengte van 193 nm. Een EUV-laser heeft een golflengte van 13,5 nm.

ArF-lasers maken gebruik van immersielithografie om de resolutie te verhogen, waardoor ze vandaag tot 7 nm-chips kunnen bakken. EUV is echter de toekomst. De technologie levert 20-30 procent betere transistorprestaties en gebruiken 30 tot 50 procent minder energie.

Samsung staat al heel ver qua EUV-ontwikkeling en verwacht eind dit jaar met risico-productie te starten. Een jaar daarna zou massaproductie mogelijk zijn. TSMC start volgend jaar met de eerste EUV-stappen, maar Intel werkt nog steeds met ArF-immersie. Dat verklaart niet de vertraging die Intel heeft opgelopen. Het werkt naar verluidt wel aan EUV, maar dat zal vermoedelijk voor een volgende verkleining worden ingeschakeld.

Volgens het tick-tock-model zou dat dan in 2021 zijn. Afwachten of Intel opnieuw een vuist kan maken. Investeerders straffen Intel alvast hard af met een daling van 8,53% tot 47,68 dollar per aandeel.