Aerohive-access point Atom AP30 werkt via het stopcontact

Aerohive Networks komt met de Atom AP30, een zakelijke draadloze access point (AP) die op een stopcontact kan worden aangesloten. Doordat het bij de AP niet nodig is om nieuwe kabels aan te leggen, kan die binnen een paar minuten worden aangesloten.

De Atom AP30 breidt de draadloze dekking uit naar ‘dode’ zones, zoals kantines, opslagruimtes en het einde van een lange gang. De Atom AP30 kan ook worden gebruikt in aanvulling op overbelaste access points, om extra draadloze dekking beschikbaar te stellen bij grote gebruikersaantallen. Daarbij kun je denken aan vergaderruimtes, trainingsruimtes, cafés, lobby, wachtkamers en aula’s.

Aerohive maakt de Atom AP30 compatibel met draadloze netwerken van derden, waaronder Cisco, HPE en Ruckus. Er is ondersteuning bij problemen met de draadloze dekking en capaciteit. In de sensormodus is de Atom AP30 ook in te zetten voor de bewaking van de efficiëntie van netwerken van andere leveranciers. Doordat de AP apparaten toestaat van andere leveranciers, ziet Aerohive Atom AP30 als een IoT-hub. Elke draadloos en op Ethernet-gebaseerd apparaat, inclusief IoT-sensoren, is veilig te verbinden.

Met de Atom AP30 kunnen organisaties de draadloze connectiviteit direct uitbreiden naar elke locatie waar een stopcontact beschikbaar is en een IP-adres kan worden opgehaald. Door de ingebouwde VPN-functionaliteit zijn de interne SSID- en beveiligingsmogelijkheden direct beschikbaar voor onder andere werken op afstand, marketingevenementen en externe vergaderingen.

Beschikbaarheid

Momenteel is de Aerohive Atom AP30 verkrijgbaar met een stekker van het type A of B in Canada, Japan, Mexico en de Verenigde Staten. Dit kwartaal volgen er nog uitvoeringen met een stekker van het type C en G, voor EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Een concrete releasedatum noemt het bedrijf niet, een prijs is eveneens niet gecommuniceerd.