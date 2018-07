Microsoft experimenteert met desktop-as-a-service voor Windows 10

Microsoft werkt naar verluidt aan een nieuwe ‘Managed Desktop’-dienst, die erop gericht is om het aanschaffen, leveren en beheren van Windows 10-apparaten te vereenvoudigen. Dat zou een logische opvolging zijn van het huidige Microsoft 365.

Het bestaan van Microsoft Managed Desktop werd aan het licht gebracht door Petri.com, dat enkele vacatures op het spoor kwam die naar de dienst verwijzen.

“Microsoft 365 Managed Desktop (MMD) is een nieuwe abonnementsservice die klanten de apparaten geeft om te profiteren van de nieuwste productiviteitstools en -technologieën (Device-as-a-Service) in een veiligem gecontroleerde en ondersteunde IT-omgeving (IT-as-a-Service)”, klinkt het in de jobomschrijving.

Afgaande op de vacatures gaat het voorlopig om een pilootproject in de Verenigde Staten en het Verengid Koninkrijk.

DaaS

Microsoft heeft zelf nog niet gecommuniceerd over het aanbod, maar volgens Mary Jo Foley van ZDNet gaat het om Microsofts versie van desktop-as-a-service. Het biedt klanten de mogelijkheid om een Windows 10-apparaat te leasen dat automatisch voor hen is ingericht en up-to-date wordt gehouden voor een maandelijks bedrag.

Het is bij de Windows 10-updatecomponent dat Microsoft het verschil kan maken tegenover andere aanbieders, zoals het DaaS-platform van HP. De halfjaarlijkse feature-updates voor Windows 10 zijn zelden zonder problemen, met heel wat kopzorgen voor het IT-departement als gevolg. IT-beheerders die het stuur aan Microsoft doorgeven, krijgen in ruil meer voorspelbaarheid op vlak van uitgaven, updates en ondersteuning.

Microsoft 365

Met Microsoft 365 biedt de reus uit Redmond vandaag al een van Windows 10, Office 365 en Enterprise Mobility + Security (EMS). MMD klinkt als een logische aanvulling op die formule, waarbij het beheer over het computerpark volledig aan Microsoft wordt overgelaten.

Hoe en wanneer MMD in de markt zal worden gezet, is op dit moment niet duidelijk. Microsoft zou de service rechtstreeks aan de eindgebruiker kunnen leveren – eventueel alleen met Surface-hardware – of werken via zijn netwerk van partners, die er eventueel nog diensten bovenop kunnen leveren.