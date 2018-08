Dropbox deelt 1 TB gratis cloudopslag uit aan professionele klanten

Dropbox verhoogt de opslagcapaciteit van professionele accounts. Professional-gebruikers zien hun cloudruimte verdubbelen van 1 TB naar 2 TB, terwijl Business Standard-teams voortaan 3 TB krijgen.

Het bedrijf zegt in een blogpost dat het met de verhoogde opslagcapaciteit een antwoord biedt op de toegenomen samenwerking rond grote bestanden, zoals “ultra hi-def” video en interactieve presentaties. De hoeveelheid cloudopslag die professionele gebruikers daardoor verbruiken, neemt toe.

Dropbox Professional kost 19,99 euro per maand en is een geavanceerdere versie van het consumentenabonnement (9,99 euro per jaar). Het biedt extra functies zoals slimme synchronisatie, zoeken in volledige tekst en lezersgeschiedenis. Voortaan krijgen deze gebruikers ook dubbel zoveel opslagcapaciteit, 2 TB in plaats van 1 TB.

Dropbox Business is een oplossing voor bedrijven. In de Advanced- en Enterprise-versie krijgen organisaties ongelimiteerde opslagruimte voor hun medewerkers. In Business Standard (10 euro per gebruiker per maand) was dat beperkt tot een gedeelde pool van 2 TB. Ook deze klanten krijgen een gratis terabyte cadeau en zien de opslagcapaciteit stijgen tot 3 TB.

De opslagupgrades zijn onmiddellijk beschikbaar voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten gaan de verhogingen in de komende weken van kracht.