Ericsson en LG tekenen licentieovereenkomst rond mobiele netwerken

Ericsson en LG hebben een licentieovereenkomst rond mobiele netwerken getekend. Netwerkgigant Ericsson staat het voortaan toe dat LG Electronics de patenten rond 2G, 3G en 4G mag gebruiken. Het is een wereldwijde overeenkomst, die LG er dus toe in staat stelt de technieken overal te gebruiken.

De deal zal Ericsson naar eigen zeggen ertoe in staat stellen om “eerlijk te verdienen” aan zijn investeringen in onderzoek rond netwerktechnieken. Het Zweedse bedrijf stelt dat ook LG zeer belangrijke bijdragen heeft geleverd aan GSM, UMTS en LTE, en dat beide bedrijven nu volop investeren in de ontwikkeling van de 5G, ofwel NR, standaard. De deal die nu is gesloten, moet vooral gezien worden als een voortzetting van een eerdere patentdeal.

Investeren in 5G

Ondertussen investeert Ericsson de inkomsten die het genereert met dit soort deals in de ontwikkeling van 5G-technologie. Tijdens de eerste helft van 2018 zijn de uitgaven in R&D bij Ericsson van 1,69 miljard euro naar 1,84 miljard euro gestegen. Die stijging zit volgens het bedrijf vooral in “extra investeringen in 4G en 5G”.

Tijdens een investeringsronde in december haalde Ericsson nog 370 miljoen dollar op, om de investeringen die het moest doen in 5G, mobiliteit, Internet-of-Things en andere R&D-activiteiten te kunnen betalen. De investeringen zijn terecht; het bedrijf ziet de vraag naar 5G-technologie groeien.

De lancering daarvan komt dan ook langzaamaan dichterbij. Ericsson kondigde vorig kwartaal nog 5G-proeven aan in Australië en opende onlangs een 5G-innovatielab in India. Kortom: het is er, net als zoveel andere bedrijven die netwerktechnologie ontwikkelen, op gebrand om 5G zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen.

Overigens bedroeg de omzet van Ericsson afgelopen half jaar zo’n 9,08 miljard euro. Dat is iets minder dan een jaar ervoor, toen het nog 9,56 miljard euro verdiende. Ondanks de toegenomen investeringen in R&D, is het verlies gedaald naar 243,66 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 1,02 miljard euro.