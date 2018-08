EU dreigt met opschorten Privacy Shield-verdrag

Als de Amerikanen zich niet binnen afzienbare tijd aan de Privacy Shield-overeenkomst houden, dan zal de Europese Unie de overeenkomt stopzetten. Het opschorten van het verdrag is niet aan de orde. Dat schrijft EU-commissaris Vera Jourova van Justitie en Consumentenrechten in een brief aan de Amerikaanse minister van Economische Zaken.

Privacy Shield, een zwaarbevochten verdrag rond de overdracht van gegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. Het verdrag werd in juli 2016 van kracht, waardoor de Europese Unie er deze maand naar moest kijken. De conclusie is dat de Verenigde Staten zich niet aan de afspraken houden en dus wordt nu gedreigd de afspraak in oktober stop te zetten als daar geen verandering in komt.

Ombudsman aanstellen

Dat meldt The Financial Times, nadat het de brief in kon zien. De Verenigde Staten kregen eerder al een waarschuwing van het Europees Parlement, dat stelde dat het verdrag opgeschort zou worden als de zaak niet zou veranderen. In de brief van Jourova is de termijn iets opgeschoven, namelijk tot oktober. Ze laat aan The Financial Times weten dat het opschorten van het verdrag niet aan de orde is.

Belangrijk is vooral dat de Verenigde Staten zo snel mogelijk een ombudsman aanstellen, waar Europeanen naartoe kunnen als ze het ergens niet mee eens zijn. Dat is in de twee jaar dat het verdrag geldt nog niet gebeurd en de Europese Unie ziet geen reden meer voor uitstel.

Oplopende spanningen

Dat er nog altijd geen ombudsman is aangesteld door de Verenigde Staten, kan komen door de positie van president Donald Trump ten aanzien van Europees privacybeleid. Trump vindt dat de Europese privacywetten veel te streng zijn. Zo is hij niet tevreden met GDPR. Tegelijk zijn verdragen als Privacy Shield wel noodzakelijk, want ze regelen de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens om mogen en moeten gaan. Binnen Privacy Shield ligt de nadruk vooral op het bieden van zekerheden voor EU-burgers, opdat hun persoonsgegevens niet gebruikt worden door Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor spionagedoeleinden.

Afgezien hiervan zijn er nog meer spanningen. Zo heeft de EU kortgeleden een boete van 4,3 miljard euro aan Google opgelegd, waar Trump ook erg ontevreden over is. Dan is er nog de dreiging van een handelsoorlog. Mocht Privacy Shield nu daadwerkelijk tijdelijk opgeschort worden, zal dat voor chaos zorgen bij duizenden bedrijven die erop steunen voor hun databeleid.