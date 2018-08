Nokia en T-Mobile sluiten deal van 3,5 miljard dollar voor uitrol Amerikaanse 5G-netwerken

Nokia Oyj en T-Mobile hebben gisteren aangekondigd dat ze een nieuwe deal hebben gesloten om de uitrol van 5G-netwerken in de Verenigde Staten te versnellen. De Finse firma zal binnen de deal van zo’n 3,5 miljard dollar zorg dragen voor de uitrol van een landelijk dekkend 5G-netwerk voor T-Mobile.

Dat laten de twee bedrijven vandaag in een persbericht weten. Het is een van de grootste contracten die Nokia tot nu toe gesloten heeft en volgens financieel persbureau Bloomberg een indicatie van waar de markt heengaat als het aankomt op 5G-netwerktechnologie. Nokia levert een breed aanbod van end-to-end 5G-technologie, -software en -diensten aan T-Mobile.

Volop inzetten op 5G

CTO Neville Ray van T-Mobile laat in een statement weten dat het bedrijf volop inzet op 5G. “Elke dollar die we uitgeven gaat naar 5G en onze afspraak met Nokia onderstreept de investeringen die we maken om onze klanten een mobiel, landelijk dekkend, 5G-netwerk te bieden”. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal verschillende 5G-technieken van Nokia, waaronder de commerciële AirScale radioplatformen, AirFrama-hardware, CloudBand-software en SON- en 5G Acceleration Services.

Nokia claimt dat deze afspraak de grootschalige uitrol van 5G-diensten in de Verenigde Staten zal versnellen. Daarnaast onderstreept het geheel volgens CCOO Ashish Chowdhary de “sterke en productieve werkrelatie” tussen de twee bedrijven. “Een [werkrelatie] die de afgelopen maanden tot een aantal verschillende belangrijke technologische doorbraken geleid heeft, die ons nu toestaan om van 5G een commerciële realiteit te maken.”

Landelijke netwerken

De lancering van 5G-netwerken komt met rasse schreden naderbij. De verwachting is dat de netwerktechnologie ervoor zal zorgen dat het gebruik van het internet nog meer kan toenemen. Vooral met de opkomst van onder meer slimme auto’s en het Internet-of-Things is dat van groot belang.

T-Mobile heeft verder het expliciete doel om volgend jaar al 5G-netwerken in gebruik te nemen in New York, Los Angeles, Dallas en Las Vegas. De bedoeling is om in 2020 een netwerk te hebben dat de hele Verenigde Staten dekt.