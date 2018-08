Tesla overweegt nog altijd Gigafactory in Nederland te bouwen

In juli 2017 liet Tesla nog weten van plan te zijn nog twee of drie Gigafactories te bouwen. Die zouden in China of in Europa gebouwd worden. Nadat het bedrijf afgelopen maand aankondigde een nieuwe Tesla-fabriek in China te maken, is Europa aan de beurt. Amerikaanse media melden dat er gekeken wordt naar Duitsland en naar Nederland.

De Wall Street Journal meldt dat Tesla momenteel in elk geval gesprekken voert met de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland voor de bouw van een Gigafactory. Tegelijk is er volgens de krant ook een gesprek gevoerd met een Nederlandse regeringsfunctionaris. Wie dat was, is niet bekend. Een woordvoerder van Economische Zaken bevestigt wel dat er inderdaad contact is geweest met Telsa, gaf geen details.

Goede papieren

Volgens Tesla-CEO Elon Musk zou vooral Duitsland goede papieren hebben voor een Gigafactory. De bedoeling zou zijn om een locatie te kiezen vlakbij de Duits-Franse grens, zodat het gebouw zich ook meteen dichtbij de Benelux bevindt. Die combinatie maakt wat Musk betreft van Duitsland een zeer goede optie.

Tegelijk ligt het Europese hoofdkantoor van Tesla wel in Nederland. Dat zou, samen met een gunstig belastingklimaat, kunnen zorgen dat Tesla alsnog de fabriek in Nederland bouwt. Hoe dan ook: het schijnt dat er vanuit diverse Nederlandse provincies en Duitse deelstaten al lobbywerk verricht wordt om de fabriek naar eigen land te halen.

Uitbreiding wereldwijd

Tesla investeert veel geld in de bouw van nieuwe fabrieken. In Shanghai komt al een fabriek waar straks elk jaar een half miljoen auto’s van de band moeten rollen. Maar naast China, is ook Europa een lucratieve afzetmarkt voor elektrische voertuigen. Europa is samen met China zelfs de grootste van de wereld in dit opzicht.

Om aan de vraag naar elektrische voertuigen tegemoet te komen, moet Tesla niet alleen meer fabrieken hebben om meer auto’s te kunnen bouwen, ook moeten er genoeg batterijen zijn. Die worden samengesteld en gemaakt in de Gigafactories. De eerste daarvan wordt gebouwd in Nevada en zal jaarlijks, als deze eenmaal helemaal klaar is, zo’n 35 gigawattuur aan accu’s produceren.