Mimecast koopt voor 88 miljoen dollar securityspecialist Solebit

Mimecast laat weten over een akkoord om securitybedrijf Solebit over te nemen. De e-mail- en databeveiligingsspecialist betaalt ongeveer 88 miljoen dollar voor de overname, wat omgerekend neerkomt op zo’n 75 miljoen euro. Door Solebit aan het portfolio toe te voegen wil Mimecast zijn cyberresilienceplatform verder versterken.

Dit moet gebeuren met de Solebit-technologie voor het snel, nauwkeurig en efficiënt identificeren en isoleren van zerodaymalware. Deze technologie richt zich ook op onbekende dreigingen in databestanden en links naar externe resources.

Integratie met Mimecast

Het bedrijf hanteert een aanpak die het gebruik van handtekeningen en sandboxing overbodig maakt. Klanten worden geholpen bij het detecteren van geavanceerde dreigingen, door te herkennen wanneer bestanden en content kwaadaardige code bevatten.

Zodra content de systemen van de organisatie binnenkomt, wordt er een scan uitgevoerd. in deze fase bepaalt de technologie of de content besmet is met malware. Hiervoor is geen extra hardware nodig en het bespaart tijd die normaliter wordt besteed aan het isoleren en onschadelijk maken van verdachte content.

Daarnaast geeft Solebit Mimecast en zijn klanten inzicht in wat er is gedetecteerd en waarom het werd aangemerkt als gevaarlijk. De dreigingsdetectie van Solebit is al geïntegreerd in de Mimecast Targeted Threat Protection-producten.

Stappen

Sinds de oprichting in 2014 haalde Solebit 13 miljoen dollar aan investeringen op. 11 miljoen dollar is afkomstig uit maart, toen het bedrijf zijn financieringsronde A hield. Er zijn zo’n 35 medewerkers werkzaam binnen het bedrijf. Globes weet te melden dat zij Mimecast’s ontwikkelcentrum in Israël gaan vormen.

Met deze stap zet Mimecast zijn strategie voort. Eerder deze maand kondigde het bedrijf ook al aan Ataata over te nemen. Deze partij dringt het aantal menselijke fouten op de werkplek terug en helpt organisaties bij het veranderen van de securitycultuur. Hiermee wil Mimecast eveneens zijn cyberresilience versterken.