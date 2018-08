Google Calendar maakt verplaatsen van vergaderingen eenvoudiger

Google maakt het eenvoudiger om vergaderingen naar een ander tijdstip te verplaatsen in Calendar. Een nieuwe functie laat deelnemers toe om vanuit de app een alternatief tijdstip voor te stellen.

Doorgaans gebeurt het opnieuw plannen van een vergadering in persoon, of in een e-mail- of chatconversatie. Google wil het proces vereenvoudigen door de mogelijkheid rechtstreeks in de Calendar aan te bieden.

“Nu kan elke gast die wordt uitgenodigd voor een vergadering een nieuwe tijd voorstellen en de organisator kan eenvoudig tijdsvoorstellen beoordelen en accepteren”, klinkt het in de aankondiging op het G Suite-blog.

Als collega’s hun agenda’s met elkaar delen, wordt ook de beschikbaarheid van alle deelnemers getoond zodat een tijdstip kan worden voorgesteld dat voor iedereen werkt. Gebruikers kunnen ook een optioneel bericht toevoegen aan hun tijdsvoorstel om meer context te bieden.

De functie is onmiddellijk beschikbaar in de webversie van Calendar en wordt vanaf 13 augustus ook in de mobiele app uitgerold.