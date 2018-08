Gartner: 80% bedrijven sluit on-premises datacenter tegen 2025

Het traditionele on-premises datacenter zingt zijn zwanenzang. Gartner voorspelt dat 80 procent van de bedrijven hun datacenters tegen 2025 zal hebben stilgelegd, tegenover 10 procent vandaag.

“De rol van het traditionele datacenter wordt gedegradeerd tot die van een legacy holding area, gewijd aan zeer specifieke diensten die elders niet kunnen worden ondersteund, of voor ondersteuning van systemen die on-premises economisch het meest efficiënt zijn”, schrijft Gartner-analist David Cappuccio in een blogpost getiteld ‘The Data Center is Dead’.

Ontwikkelingen op vlak van cloud, Internet of Things en edge computing zorgen ervoor dat er steeds minder reden is om een traditioneel datacenter operationeel te houden. “Dit is geen plotse verandering, maar een evolutionaire ontwikkeling in hoe we denken over het leveren van diensten aan onze klanten en het bedrijf”, legt Cappuccio uit.

Uitdaging

Volgens Gartner worstelen nog veel organisaties met die nieuwe ontwikkelingen. Er is vandaag een verhoogde focus op de klantervaring, met naar buiten gerichte applicaties. Heel wat bedrijven moeten zich daar nog op aanpassen. De nood groeit om vanop meerdere locaties toegang te hebben tot workloads.

“Deze focus naar buiten toe zorgt ervoor dat veel organisaties de plaatsing van bepaalde applicaties heroverwegen op basis van latency, klantenpopulatieclusters en geopolitieke beperkingen (bijvoorbeeld de Europese GDPR)”, verduidelijkt Cappuccio.

Nieuwe strategie

CIO’s bouwen daarom hun IT-strategieën tegenwoordig met een focus op hun applicatieportfolio. De werklasten worden uitgevoerd op de plaats waar dat voor de bedrijfsnood het meest logisch is, niet op basis van de fysieke locatie van de infrastructuur.

Dat betekent volges Cappuccio ook dat bedrijven op zoek moeten gaan naar servicepartners om hen te helpen bij de creatie van een flexibelere infrastructuur. Aanvullend is een gedistribueerd beheer van digitale infrastructuur nodig om alle assets en processen te monitoren en beheren.

De overgang naar een digitale infrastructuur vraagt er ten slotte voor dat medewerkers opnieuw worden opgeleid, met een focus op veelzijdigheid, zo stelt de Gartner-analist. “Naarmate IT in de richting van een ecosysteem van partners evolueert, is het van groot belang dat beide partijen een goed begrip hebben van de relatie tussen de onderneming en de juiste aanbieder, en waarde toevoegen aan deze specifieke relatie.”