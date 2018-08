The Linux Foundation verwelkomt 22 nieuwe leden, waaronder Nutanix

The Linux Foundation laat weten 17 Silver-members en vijf Associate-members te verwelkomen. Met een lidmaatschap dragen organisaties bij aan de ontwikkeling van de gedeelde technologiebronnen, terwijl de eigen innovatie versneld wordt door het open-source karakter. Onder de nieuwe leden vinden we bijvoorbeeld Nutanix.

De nieuwe leden houden zich onder andere bezig met kunstmatige intelligentie (AI), blockchain, cloud en automotive. Sommige sluiten zich dan ook aan bij Linux Foundation-projecten zoals de Cloud Native Computing Foundation, Hyperledger, JS Foundation, LF Networking en Automotive Grade Linux.

Silver-members

In juni kwamen er 17 Silver-members bij. Deze organisaties dragen bij aan of ondersteunen op enige manier open-source communities en projecten. Nutanix is één van de partijen die Silver-member is geworden, dat het voor IT-teams mogelijk maakt om een krachtige multi-cloud architectuur te bouwen en beheren.

Naast Nutanix behoren ook Anaconda, Bose, Circulor, ComponentSoft, DefineSys, Estateably, IoT.nxt, Kinetica, KR8OS, Linode, Nuvoloso, PlanetScale Data, QingYuan Technology, Tierion, UTRUST en Zhejiang Blockchain Technology tot de nieuwe Silver-members.

Associate-members

The Linux Foundation verwelkomt ook nieuwe Associate-members. Dit zijn overheidsorganisaties en not-for-profit organisaties die zich aantoonbaar inspannen voor het bouwen, onderhouden en gebruiken van open-source technologieën.

Onder deze categorie vallen plaatselijke partijen als SDNLAB en Smt. Kumudben Darbar College of Commerce, Science & Management Studies. Het gaat om Aziatische partijen gespecialiseerd in netwerken en educatie.

Daarnaast maken voortaan Kiva.org, NYU Tandon School of Engineering en Tecnalia deel uit van The Linux Foundation. Zij richten zich respectievelijk op het in verbinding brengen van mensen, het aanmoedigen van mensen om wetenschap en technologie als tools te gebruiken en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Intentie

Met de ondersteuning van de leden host The Linux Foundation open-source projecten voor verschillende technologieën. Daaronder vallen bijvoorbeeld networking, security, cloud en blockchain. Door samen te werken aan de ontwikkeling moet de technologie snel vorderen, zodat individuen en organisaties wereldwijd profiteren.