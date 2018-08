‘Huawei haalt Apple in op wereldwijde smartphonemarkt’

Chinese smartphonefabrikanten als Huawei, Oppo en Vivo weten wereldwijd steeds meer telefoons te slijten. Ze zijn goedkoop, maar bieden vaak ook functies die je in premium telefoons van fabrikanten als Samsung en Apple aantreft. Apple is volgens diverse onderzoeksbureaus de eerste die de gevolgen hiervan aan den lijve ondervindt.

Twee losse onderzoeksrapporten, van IDC Research en Counterpoint Technology, melden dat Apple nu de nummer drie van de wereldwijde smartphonemarkt is. Daarmee is Apple dan voor het eerst in lange tijd niet meer de nummer twee. De nieuwe zilveren fabrikant: het Chinese Huawei.

Dalende verkopen

Volgens het IDC gingen er in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 342 miljoen smartphones over de toonbank. De meeste daarvan werden verkocht door het Zuid-Koreaanse Samsung, dat er nog 71,5 miljoen wist te slijten. Dat is wel een forse tien procent minder dan een jaar ervoor, mede door de matig presterende Galaxy S9.

Huawei verkocht verder 54,2 miljoen toestellen, wat maar liefst veertig procent meer is dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Apple zag volgens het IDC zijn verkopen licht, met bijna één procent, groeien naar 41,3 miljoen iPhones. Daarmee is Apple dan niet langer de tweede, maar wel de derde fabrikant van de wereld. Counterpoint meldt soortgelijke cijfers.

Minder snel vervangen

De oorzaak van deze daling moet volgens de bureaus gezocht worden in een krimp in ontwikkelde markten als China, Europa en de Verenigde Staten. Daar worden smartphones minder snel vervangen. Huawei weet daar nog redelijk goed mee om te gaan, door via dochterbedrijf Honor goedkope en midrange telefoons te verkopen.

Die strategie werkt goed, terwijl bijvoorbeeld een bedrijf als Apple traditioneel enkel dure telefoons verkoopt en daar minder succes mee boekt dan eerst. Dat schijnt ook te komen doordat er minder grote vernieuwingen in toptelefoons zitten dan eerst het geval was.