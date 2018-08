CEO van cryptomining-startup steelt 35 miljoen dollar

De CEO van een Vietnamese startup die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een miner voor cryptovaluta, is er vandoor gegaan met maar liefst 35 miljoen dollar. Dat geld kwam van investeerders, maar heeft Le Minh Tam, de oprichter en CEO van Sky Mining, zichzelf ogenschijnlijk toegeëigend.

Dat meldt de site VN Express vandaag. De CEO van het bedrijf is op 26 juli met de noorderzon vertrokken. Het kantoor van het bedrijf in het Phu Nhuan District in Ho Chi Mihn City is ook gesloten. Verder zijn de servers die Sky Mining had geplaatst, die bedoeld waren om de cryptovaluta mee te gaan minen, ook weggehaald.

Over de kop gegaan

De startup zou cryptominers aan investeerders verhuren voor bedragen tussen de honderd en vijfduizend dollar. Elke miner zou een jaarlijkse winst van minimaal driehonderd procent opleveren. De cryptominers zouden verder opgeslagen worden door Sky Mining op zesentwintig “opslagpunten” verspreid over heel Vietnam, met een minimale huurperiode van tussen de vijftien en achttien maanden.

In een brief aan investeerders schrijft Tam dat hij niet wilde dat het bedrijf over de kop zou gaan. Tegelijk stelt hij wel dat de huidige markt hem er niet toe in staat heeft gesteld om zijn beloften te vervullen. De apparatuur, en dan vooral de GPU’s en CPU’s die nodig zijn voor het bouwen van een miner, zou te duur zijn gebleken.

Het land verlaten

Tam claimde verder dat hij Vietnam heeft moeten verlaten omdat hij vreesde voor zijn leven. Tegelijk stelt hij wel dat hij wilde blijven, maar dat het simpelweg niet mogelijk was. Vietnamese media claimen nu dat Tam naar de Verenigde Staten gevlucht is, maar die berichten zijn niet bevestigd.

Slachtoffers van het bedrog van Tam hebben de Vietnamese politie gevraagd om actie te ondernemen. Verder zegt de vicevoorzitter van Sky Mining, Le Minh Hieu, dat hij een tijdelijk bestuur van zestien individuen gevormd heeft, dat nu uitzoekt hoeveel geld er nog over is en om steun te leveren aan de gedupeerde investeerders.