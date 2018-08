Microsoft roept gebruikers Windows 10 Anniversary Edition op snel te updaten

Mocht je in bezit zijn van een Windows 10-apparaat dat nog draait op de Anniversary Edition (versie 1607), dan is het tijd om je apparaat te updaten naar een nieuwere versie van het besturingssysteem. Microsoft is ermee begonnen om banners weer te geven op computerschermen, waarin het gebruikers van de versie oproept om te updaten.

Microsoft beëindigde de algemene ondersteuning van versie 1607 op 10 april al. Voor Enterprise en Education geldt echter verlengde ondersteuning tot 9 oktober. De site Bleeping Computer meldt nu dat gebruikers van die uitvoeringen de banners te zien krijgen. Daarin staat dat gebruikers voor 9 oktober hun apparaat van een update voorzien moeten hebben. “Voeg je bij de miljoenen mensen die up-to-date zijn”, aldus het bedrijf. Als je klikt op de banner, word je vervolgens meegenomen naar een webpagina met daarop de veiligheidsverbeteringen van Windows 10.

Belangrijk om te updaten

Het is van groot belang dat gebruikers hun apparaat zo snel mogelijk updaten. Per 9 oktober vervalt de verlengde ondersteuning voor de Windows 10 Anniversary Edition. Gebruikers krijgen vanaf die dag niet langer nieuwe veiligheidsupdates. Daardoor zijn hun apparaten niet meer beschermd tegen nieuwe bedreigingen.

Waar Windows 10 over het algemeen gezien kan worden als een van de veiligste en vaakst geüpdatete besturingssystemen, ontdekken onderzoekers en ook cybercriminelen met enige regelmaat nieuwe kwetsbaarheden. Die kwetsbaarheden worden snel gedicht door Microsoft, maar het bedrijf stopt op een gegeven moment met het updaten van verouderde systemen. Dat is dus per 9 oktober ook het geval bij de Windows 10 Anniversary Edition.

April 2018-update

Microsoft raadt gebruikers aan om te updaten naar de April 2018-update. De meest prominente toevoeging aan die update, is de Timeline. Dat is een functie waarbij je tot dertig dagen terug kan scrollen, om oude bestanden, mappen of taken te zien. Ook is Focus Assist gelanceerd, een functie die gebruikers ertoe in staat stelt alle notificaties tijdelijk uit te schakelen.

Ook brengt de April 2018-update allerhande andere zaken met zich mee, zoals updates aan browser Edge, waaronder tabbladen die gemute kunnen worden, evenals een afbeeldingenvrije printoptie.