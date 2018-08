OneDrive op Android beschermt je bestanden met vingerafdruk

Microsoft heeft de Android-app van OneDrive uitgebreid met ondersteuning voor vingerafdrukherkenning. Zo kunnen gevoelige (bedrijfs)gegevens voortaan ook biometrisch worden beschermd, in plaats van alleen met een pincode.

De nieuwe functionaliteit is beschikbaar in versie 5.14 van de app, die momenteel live staat in de Google Play Store.

Om de vingerafdrukbescherming te gebruiken, moet een wachtwoordcode worden geactiveerd in de instellingen van de app. Daar vink je de optie ‘Vingerafdruk gebruiken om te verifiëren aan’. Vanaf dan zal de app bij het opstarten telkens naar je vingerafdruk vragen.

Microsoft is bijzonder laat met de toevoeging van vingerafdrukherkenning aan de Android-app. De iOS-app van OneDrive biedt al sinds 2014 ondersteuning voor Touch ID, ongeveer een jaar nadat Apple voor het eerst een vingerafdruksensor introduceerde op de iPhone 5s. Ook op Android zijn vingerafdruksensoren al enkele jaren gemeengoed, zeker in het premium segment.

Verificatie via een vingerafdruk is doorgaans veiliger dan via een pincode of veegpatroon, omdat de techniek niet gevoelig is aan shoulder surfing. Een vingerafdruk kan bovendien ook niet worden vergeten of (onbedoeld) gedeeld bij een phishingaanval.

Dat wil niet zeggen dat vingerafdrukken onfeilbaar zijn, zoals in het verleden al meermaals is bewezen, maar welke beveiligingsmethode is dat wel?