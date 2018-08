Qualcomm eist blauwdrukken Intel-chips in patentstrijd met Apple

Apple en Qualcomm blijven de rechtzaken opstapelen en met vingers naar elkaar wijzen. Nu claimt Qualcomm dat Intel nog steeds niet de technische documenten heeft afgeleverd rond de modemchip die in de laatste nieuwe iPad’s en iPhones zit.

Eerst even een kort stukje historie: in januari 2017 start Apple een rechtzaak tegen Qualcomm dat het zijn modem-chips te duur verkoopt dankzij belangrijke tech-patenten. Qualcomm countert die rechtzaak met eentje in juli 2017 waarin het claimt dat Apple patenten van Qualcomm stiekem gebruikt zonder te betalen en eist het een iPhone verkoopstop. In januari 2018 springt de EU in de dans met een antitrustboete van 1 miljard euro omwille van tech-licenties in samenwerking met Apple.

2018-modellen

Twee maanden geleden wilde Intel meehelpen door een beperkt aantal technische documenten te delen met Qualcomm betreffende de 2018-modellen van Apple volgens The Register. In ruil daarvoor zou Qualcomm een aantal dagvaardingen laten vallen. Beide kwamen tot een overeenkomst, maar Intel trekt nu zijn staart in.

Het wil uiteindelijk toch geen technische documenten delen met Qualcomm rond de 2018-modellen. Intel werkt niet meer mee ondanks de eerdere dagvaarding. Qualcomm wil nu een getuigenverklaring inroepen betreffend de huidige RF-hardware van Intel. Oudere documenten van Intel zouden al wel aan Qualcomm zijn bezorgd, zegt The Register.

5G-druk

Algemeen wordt verwacht dat Apple dit najaar nieuwe iPhone-modellen gaat lanceren. In een call met investeerders zei CFO George Davis van Qualcomm dat Apple enkel Intel-modems zal gebruiken in de nieuwste iPhones die later dit jaar worden uitgebracht.

Qualcomm zou heel graag details willen zien rond de 2018-chips van Intel, meer specifiek de SMARTi7 RF-transciever en XMM7560 baseband processor. De kans is groot dat Intel de nieuwe documenten bewust vertraagt tot september, wanneer de nieuwe iPhones het levenslicht zien. De druk op Intel wordt immens op deze manier. Apple daarentegen wil vooral zijn telefoons op de markt brengen, bij voorkeur met zo weinig mogelijk Qualcomm-chips aan boord.

Op vlak van 5G-technologie leidt Qualcomm de dans. Het verwacht 5G-modems klaar te hebben later dit jaar, terwijl Intel pas halfweg 2019 5G-modems klaar zou hebben. Die deadline is krap voor de nieuwe iPhone in 2019, wat in het voordeel van Qualcomm kan spelen om Apple toch in hun richting te forceren. Afwachten hoe deze soap verder evolueert.