Siemens koopt voor 600 miljoen euro Nederlandse low-code-specialist Mendix

Siemens en Mendix hebben een akkoord bereikt waarin de Nederlandse maker van low-code applicatieontwikkelplatformen voor 600 miljoen euro gekocht wordt. Mendix ontvangt dit bedrag in contanten. De komende jaren volgen er ook “significante” investeringen in Research & Development en verdere wereldwijde uitbreiding.

Met de oplossingen van Mendix wil Siemens zijn inspanningen rondom software-mogelijkheden voor het Internet of Things (IoT) verder uitbreiden. Siemens levert machines voor verschillende industrieën, waaronder de gas- en automotive-industrie. Het bedrijf investeert hiervoor in zijn MindSphere-platform, een besturingssysteem voor IoT dat fabrieken en machines verbindt met datacenters om data te analyseren voor een verbeterde efficiëntie van de systemen.

Mendix kan met het snel en eenvoudig maken van applicaties een aanvulling zijn op MindSphere. Doordat steeds meer apparaten en machines verbonden raken met de cloud, ontstaat er bij organisaties namelijk de behoefte aan een platform voor het in real-time analyseren van de data. Het combineren van Mendix en MindSphere moet resulteren in de benodigde software.

Verloop

De diensten van Mendix zijn al geïntegreerd in cloud-services van IBM, SAP en Pivotal. In eerste instantie bespraken Siemens en Mendix dan ook een strategische samenwerking. Naarmate de gesprekken vorderden, ging het steeds meer over een overname. Volgens Mendix-oprichter Derek Roos komen de visies van de twee partijen grotendeels overeen. Dit betekent onder andere dat de low-code platform-aanbieder zijn activiteiten voortzet zoals we gewend zijn.

Roos denkt als onderdeel van Siemens meer investeringen te ontvangen dan wanneer er voor een beursgang gekozen was. Mendix krijgt bovendien direct toegang tot het wereldwijde netwerk van Siemens. Dit komt Research & Development en globale expansie ten goede. De Nederlandse oprichter sluit de aankondiging dan ook af met de belofte dat de missie van het bedrijf onveranderd blijft. Mendix zal binnen Siemens veel zelfstandigheid krijgen.