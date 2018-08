WhatsApp gaat geld vragen van bedrijven voor naar klanten verzonden berichten

Eindelijk is er iets meer duidelijkheid over de manier waarop Facebook denkt geld te gaan verdienen met de populaire chatapp WhatsApp. De lancering van de Business API moet dat mogelijk maken, door bedrijven ertoe in staat te stellen berichten naar klanten te sturen. Daarvoor betalen bedrijven een vast bedrag.

Dat meldt de site VentureBeat vandaag op basis van bericht van WhatsApp. Bedrijven krijgen de optie om non-commerciële berichten te versturen. Denk bijvoorbeeld aan een reminder voor een afspraak, informatie over de levering van producten, of kaartjes voor een evenement. Hoeveel geld bedrijven hiervoor moeten betalen is niet bekend.

Manieren om geld te verdienen

Een woordvoerder van WhatsApp meldt dat een deel van de berichten waarschijnlijk automatisch verzonden zal worden. Denk aan vliegtickets, of meldingen over vertraagde vluchten. De API is in eerste instantie beschikbaar voor slechts negentig bedrijven, waaronder Uber, Booking.com en de KLM. De bedoeling is om op een later moment langzaam uit te breiden.

Berichten mogen alleen verzonden worden naar klanten die hun telefoonnummer met een bedrijf gedeeld hebben, of een app-gesprek met die bedrijven aan zijn gegaan. Bedrijven die de API gebruiken, kunnen – als ze dat binnen vierentwintig uur doen – gratis reageren op berichten van klanten. Alle berichten die na die vierentwintig uur verzonden worden kosten dus geld.

Een andere manier voor Facebook om geld te verdienen aan WhatsApp, is de mogelijkheid om een ‘click-to-chat’ knop toe te voegen aan Facebook-advertenties. Experimenten stellen gebruikers van Facebook-advertenties ertoe in staat om anderen uit te nodigen voor app-gesprekken. Ook hiervoor moet betaald worden.

WhatsApp levert nog niks op

Facebook wil al langer geld verdienen aan WhatsApp, nadat de chatapp voor miljarden dollars werd overgenomen. Dat moet ook wel, want de app levert momenteel nog geen geld op. Afgelopen week daalde de waarde van het sociale netwerk met 120 miljard dollar, doordat de omzet 13,2 miljard dollar lager uitviel dan analisten verwacht hadden en het aantal dagelijks actieve gebruikers in Europa met drie miljoen gedaald was. Dat, gecombineerd met zorgen rond misbruik van gegevens en zorgen rond de privacy, zetten druk op het bedrijf.

CEO Mark Zuckerberg en COO Sheryl Sandberg spreken al regelmatig over plannen om geld te verdienen met de chatapp, maar hebben daar altijd naar gerefereerd als lang termijnplannen. Nu is er dus iets meer duidelijk over die plannen.