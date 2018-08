HP lanceert de Engage-producten: DaaS voor de retailindustrie

HP heeft een nieuwe computer line-up onthuld: HP Engage. Die is gericht op retailers en hoteleigenaren. De producten worden aangeboden als device-as-a-service (DaaS) en bieden daarmee altijd de meest up-to-date hardware voor een vast bedrag. Kortom: een abonnementsdienst.

De nieuwe systemen omvatten in eerste instantie de HP Engage Go Convertible, HP Engage Go Mobile, HP Engage Flex Pro en HP Engage Pro-C. Het gaat om point-of-sale computers, die retailers onder meer de optie geven om de computers los te koppelen als soort tablet en hem onderweg te gebruiken als dat nodig is.

Inspelen op de markt

De HP Engage-systemen kunnen in combinatie met een dock gebruikt worden bij bijvoorbeeld de receptie van een hotel. De bedoeling is dat hotels en retailers daarmee bij de tijd blijven. Maar daarmee speelt HP ook in op een marktontwikkeling, want volgens onderzoeksbureau Forrester zullen dit soort mobiele apparaten tegen 2021 alleen al in de Verenigde Staten invloed hebben op zo’n 1,4 biljoen dollar aan verkopen. Het is dus een lucratieve markt om in te stappen.

In een statement over de nieuwe producten laat HP-manager Aaron Weiss weten dat de retailindustrie altijd verandert om optimaal in te kunnen spelen op de vraag en behoefte van consumenten. Dat vraagt ook om nieuwe technieken, die efficiënt en effectief werken stimuleren. “Op basis van klantinzichten en onze innovatiecultuur, zijn de HP Engage line-up en beschikbaarheid via HP DaaS ontwikkeld om de prestaties, veiligheid en flexibiliteit te bieden die bedrijven nodig hebben”.

De producten

De HP Engage Go Convertible is een flexibele oplossing met een innovatief dock-ontwerp, dat volgens HP gemaakt is om wisselen tussen mobiel en vast werken eenvoudig mogelijk maakt. Dit product bestaat dus uit een dock, met daarop het scherm dat als dat nodig is losgekoppeld kan worden.

Het HP Engage Go Mobile System is een apparaat dat als een companion voor de Go Convertible gezien kan worden en beschikbaar is zonder dock. HP Engage GO Mobile levert hetzelfde design, de veiligheid en gebruiksduur als het convertible systeem. Beiden zullen in september beschikbaar zijn. De HP Engage FLex Pro en HP Engage Flex Pro-C moeten deze maand nog beschikbaar worden gemaakt.