‘Investeringen in kunstmatige intelligentie lopen op tot 232 miljard dollar’

Tegen 2025 lopen de investeringen in kunstmatige intelligentie op tot wel 232 miljard dollar. Daarmee zullen de investeringen van bedrijven wereldwijd in AI verachttienvoudigen, want momenteel gaat er zo’n 12,4 miljard dollar in zitten. Tegelijk wordt gevreesd dat veel van de investeringen niet per se zinvol zijn.

Dat stelt KPMG vandaag in een onderzoeksrapport over automatisering, dat de titel Ready, Set, Fail?: Avoiding setbacks in the intelligent automation race draagt. In het rapport schrijft KPMG dat bedrijven er mogelijk moeite mee krijgen om geld terug te verdienen op de investeringen die ze doen in kunstmatige intelligentie. Tegelijk denkt de KPMG wel dat de investeringen effectief zijn als bedrijven ze binnen een bredere digitale transformatie doen. Veranderingen van de bedrijfscultuur zijn daarvoor nodig.

Niet helemaal duidelijk

In het rapport valt te lezen dat het “niet duidelijk is of de meeste bedrijven wel begrijpen dat intelligente automatisering draait om het veranderen van zakelijke processen, en het herstructureren van de organisatie rond die nieuwe processen”. Deze ontwikkeling wordt volgens KPMG gedreven door “technieken die tot dusverre nog niet bestonden. Dat betekent dat het zakelijk model moet wisselen van een waarbij mensen ondersteund worden door technologie, naar een model waarin technologie ondersteund wordt door mensen”.

De onderzoekers melden dat bedrijven over het algemeen wel inzien dat investeringen in kunstmatige intelligentie voor financieel gewin kunnen zorgen, maar dat ze er niet altijd klaar voor zijn om de veranderingen in te zetten. Dat komt niet alleen omdat de implicaties voor het personeel niet altijd duidelijk zijn, maar ook omdat er simpelweg honderden technieken zijn waaruit gekozen kan worden.

Moeilijke keuzes

Bedrijven zullen dus “moeilijke keuzes” moeten maken als het aankomt op het “opnieuw vormgeven van het personeelsbestand” en het “trainen van werknemers”. Daar valt het inkrimpen van bedrijven ook onder. Bedrijven zien dit ook wel in, evenals de toegevoegde waarde van het opnieuw vormen van de strategieën rond de implementatie van kunstmatige intelligentie. Veel vooruitgang wordt hier echter nog niet gezien of verwacht.

Dat er veel meer geld gaat zitten in de implementatie van kunstmatige intelligentie is volgens het onderzoeksrapport potentieel een goede ontwikkeling. Als bedrijven een meer strategische aanpak hanteren ten aanzien van automatisering via kunstmatige intelligentie, zou de winst tussen de vijf en tien keer zo groot kunnen worden. Belangrijk is wel dat het op strategische wijze gebeurt. “Alle AI-inspanningen moeten onderdeel uitmaken van een strategie die overeenkomt met overkoepelende zakelijke doelen”.