Netgear beveiligt thuisnetwerken met nieuwe Armor-dienst

Netgear maakt de nieuwe dienst Armor power by Bitdefender beschikbaar. Hiermee biedt het bedrijf netwerkbeveiliging voor elk apparaat dat is verbonden via een Netgear-router. Met die dienst wil Netgear vooral een oplossing bieden om het toenemende aantal cyberaanvallen te blokkeren.

Dit gebeurt door de dienst rechtstreeks op de router zelf te laten draaien. Zo weet Armor apparaten actief te beschermen tegen cyberbedreigingen zoals virussen, malware, spyware, ransomware, phishing en botnets. Netgear blokkeert pogingen om toegang te krijgen tot websites, URL’s of IP-adressen. Met de Nighthawk-app ontvangen gebruikers direct meldingen indien kwaadaardige bedreigingen worden gedetecteerd.

Netgear levert aan klanten die zich abonneren op Armour tevens gratis Bitdefender Total Security-software, voor extra lokale beveiliging. Gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld hun apparaat op afstand vinden en wissen via het Armor-portal. Bitdefender Total Security is te installeren op Windows-, macOS-, iOS- en Android-apparaten.

Groei

Armor speelt in op moderne huizen waarin talloze slimme apparaten verbonden zijn aan het netwerk om geavanceerde functionaliteiten en toegang op afstand te bieden. Met de introductie van het Internet of Things komen er meer toegangswegen tot het netwerk bij. Veel van de apparaten zijn niet uitgerust om de juiste bescherming te bieden tegen online indringers. Netgear beschermt het netwerk, de gegevens en de familie binnen het huis tegen personen met kwaadaardige bedoelingen, ook wanneer de gebruiker zich niet op het thuisnetwerk bevindt.

Beschikbaarheid

De nieuwe dienst is beschikbaar via een firmware upgrade op de Nighthawk AC2300 Smart WiFi-router (R7000P) en de NightHawk AC1900 Smart WiFi Dual Band Gigabit Router (R6900). Het is op basis van het persbericht onduidelijk of Armor powered by Bitdefender nog naar andere modellen komt. In eerste instantie nemen gebruikers de dienst af op basis van een proefperiode van 90 dagen, waarna er jaarlijkse abonnementskosten van 69,99 euro in rekening gebracht worden.