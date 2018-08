Lenovo bevestigt ’s werelds eerste 5G-smartphone

Lenovo Vice President Chang Cheng heeft op het Chinese Weibo bevestigt dat Lenovo ’s werelds eerste 5G-smartphone zal lanceren. Het toestel zal een Qualcomm Snapdragon 855 huisvesten. Die laatste is officieel nog niet aangekondigd, maar zou naar verluid al sinds juni in productie zijn.

De eerste 5G-netwerken worden dit eindejaar nog verwacht in bepaalde landen. Om daar optimaal van te profiteren, heb je uiteraard een 5G-smartphone voor nodig. Tot op vandaag bestaat zoiets nog niet, maar Lenovo heeft nu onofficieel bevestigd dat zij de allereerste ter wereld zullen zijn met een 5G-smartphone.

Weibo

Lenovo Vice President Chang Cheng heeft het nieuws gebroken op Weibo, de grootste sociale mediawebsite in China. Het bericht is ondertussen verwijderd, maar Venturebeat heeft er net op tijd een screenshot van kunnen nemen. Opvallend is dat hij ook ineens de Snapdragon 855 van Qualcomm bevestigd in de nieuwe telefoon.

Qualcomm heeft de chip officieel nog niet aangekondigd, maar naar verluid zou de massaproductie van de Snapdragon 855 al sinds juni zijn gestart. Dat maakt het mogelijk om later dit jaar al een aantal toestellen van die chip te voorzien, met een groter volume gereserveerd voor begin 2019.

Moto Mod of smartphone?

Qualcomm heeft eerder dit jaar bevestigd dat het met 19 smartphonemakers een contract heeft afgesloten voor 5G-toestellen. De benodigde antennes om maximaal van 5G te genieten, heeft de chipgigant ondertussen ook klaar. Het valt af te wachten of Lenovo het toestel lanceert onder zijn eigen naam of als Motorola.

Volgens Venturebeat bestaat de kans dat Lenovo vandaag een 5G Moto Mod aankondigt. Hiermee zou je Motorola-toestellen van de afgelopen twee jaar die Moto Mods ondersteunen ineens 5G-compatibel maken. Het kan zijn dat Chang Cheng dit bedoelt in zijn Weibo-bericht, maar een volledig nieuw toestel met 5G-connectiviteit is ook altijd mogelijk.

Tot er een officiële aankondiging komt van Lenovo blijft het koffiedik kijken wat 5G-toestellen zullen kosten en in welke vorm ze zullen verschijnen.