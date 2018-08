Cisco neemt voor 2,35 miljard dollar securityspecialist Duo Security over

Cisco maakt bekend dat het Duo Security over zal nemen, een partij gericht op security- en authenticatiediensten. Met de overname is een bedrag van 2,35 miljard dollar gemoeid, omgerekend ongeveer 2,02 miljard euro. Cisco wil zo zijn intent-based networking strategie verder versterken.

Door de overname kan Cisco de authenticatiediensten toevoegen aan zijn applicatieportfolio en de netwerkapparaten van klanten. Ook is het mogelijk om meer MFA naar de enterprises te brengen, waar deze veiligheidsmaatregel nog altijd niet ruimschoots vertegenwoordigd is.

Uitbreiding

Momenteel levert Cisco on-premises netwerktoegangscontrole via zijn Identity Service Engine (ISE)-product. Het Software as a Service (SaaS)-model van Duo Security zal worden geïntegreerd met ISE om de mogelijkheden uit te breiden. Zo kan via de cloud toegangscontrole voor applicaties geleverd worden.

Daarnaast zal er extra verificatie komen naar Cisco’s Secure Internet Gateway, Cloud Access Security Broker, Enterprise Mobility Management en andere cloud-geleverde producten. Cisco ziet de overname verder als een kans om zijn expertise over meer dan 180 miljoen beheerde devices te versterken met Duo Security’s kennis over mobiele- en onbeheerde devices.

Focus op veiligheid

Security is één van de groeimarkten binnen Cisco. De netwerkgigant biedt bijvoorbeeld al on-premises netwerktoegangsbeheer, security policy management-tools en analytics op endpoints. Met Duo Security verwelkomt Cisco een SaaS-component binnen zijn security line-up.

Sinds begin vorig jaar deed Cisco niet meer een overname van de omvang zoals Duo Security. Destijds werd AppDynamics overgenomen voor 3,7 miljard dollar, een partij gericht op application management software. Op het gebied van security werden eveneens overnames gedaan, waaronder CloudLock, OpenDNS, Neohapsis en Sourcefire.

Overigens spreekt Cisco in de aankondiging over de intentie om Duo Security te kopen. Het bedrijf zal dit ongetwijfeld bewust doen, aangezien grote overnames niet zonder meer goedgekeurd worden. Autoriteiten zouden bijvoorbeeld nog dwars kunnen liggen.