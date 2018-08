Nieuwe Windows Server 2019 testbuild en Windows 10 Redstone 5 ISO’s beschikbaar

Microsoft blijft nieuwe testbuilds beschikbaar stellen om Windows Server 2019 optimaal voor te bereiden op een lancering later dit jaar. Tegelijk stelt het ook Windows 10 Redstone 5 ISO-bestanden beschikbaar voor Windows Insiders om mee aan de slag te gaan.

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows Server 2019 op het publiek losgelaten. Windows Server Build 17723 voegt een aantal nieuwe functies toe. De belangrijkste is het eenvoudig uitrollen van een Kubernetes orchestration tool voor containers op Windows Server. Je kan voortaan containers inplannen, de gezondheid ervan monitoren, networking, service discovery en de mogelijkheid om container instances toe te voegen wanneer de vraag verhoogt.

Windows Server 2019

Build 17723-testers kunnen de nieuwe voorspellende mogelijkheden uitproberen in System Insights zonder dat een OS-update nodig is. Het voegt verder ondersteuning toe voor een latency-optimized network-congestion-control provider genaamd LEDBAT. Die gaat op zoek naar netwerkbandbreedte die niet in gebruik is en stelt die beschikbaar.

Wie de nieuwe testbuild graag wil uitproberen, leest best eerst de lijst met gebreken die voorlopig nog in de build zitten. Het is sowieso geen goed idee om deze testbuild te installeren op kritische hardware. Je kan blijven testen tot 14 december, wanneer de testlicentie vervalt en je moet overschakelen op een officiële licentie.

Windows 10 Redstone 5

Samen met de beschikbaarheid van Windows Server Build 17723 kan je voortaan ook Windows 10 Redstone 5 ISO-bestanden downloaden. Zo kan je voortaan een machine volledig nieuw installeren met de nieuwste testbuild die Microsoft beschikbaar stelt in afwachting van de grote update dit najaar.

Om het ISO-bestand te kunnen downloaden, moet je jezelf wel aanmelden als Windows Insider. Microsoft stelt drie testbuilds beschikbaar: build 17713, build 17127 en build 17115. Elke versie kan je downloaden in drie varianten: Pro, Enterprise en ‘Home China’. De eerste twee zijn in heel wat talen beschikbaar, waaronder Nederlands.