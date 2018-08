Ericsson en Audi testen 5G voor autoproductie

Ericsson laat aan Techzine weten samen met Audi 5G-technologie voor de autoproductie te gaan testen. De bedrijven bereikten een akkoord om experts van beide partijen proeven te laten uitvoeren in een technisch centrum van het ‘Audi Productie Lab’ in Duitsland.

De fabriek is volledig uitgerust met een netwerk. Audi ziet dat deze locatie een significante impact zal hebben op de toekomstige productie. Hierin is een krachtige netwerkarchitectuur die real-time reageert van doorslaggevend belang. Als onderdeel van de samenwerking bekijkt Audi ook de mogelijkheden die 5G-technologie biedt voor industriële applicaties in de slimme fabriek.

Onderdelen

In de eerste fase van het project testen Ericsson en Audi een latency-kritische applicatie met behulp van draadloos verbonden productie-robots, welke zijn uitgerust met een lijmtechniek voor het maken van auto’s. De geplande infrastructuur in het technisch centrum omvat de implementatie van 5G-technologieën in een gesimuleerde productieomgeving.

Het laboratorium wordt uitgerust met Ericsson’s Proof-of-Concept (PoC)-netwerk, dat een open testfaciliteit is om vroege implementatie van 5G-technologie mogelijk te maken. Het netwerk is ontworpen om alternatieve of complementaire technologieën te integreren met degenen die momenteel in gebruik zijn, inclusief wifi of draadloos LAN, of bekabelde (Ethernet) connectiviteit van productiecomponenten.

Inspanningen Ericsson

Naast deze locatie onderzoeken Ericsson en Audi ook of 5G in andere fabrieken van de autofabrikant kan worden gebruikt. Ericsson legt uit dat het wereldwijd al meerdere 5G-programma’s heeft draaien om fabrikanten te helpen de productiviteit te verhogen en nieuwe zakelijke kansen te creëren. De telecomleverancier ziet dit project als een mooie kans om te zien wat er mogelijk is wanneer 5G naar een autofabriek komt om echt slimme draadloze productie mogelijk te maken.

Onlangs werd nog bekend dat KPN Ericsson selecteerde voor het 5G fieldlab op de Automotive Campus in Helmond. Hier onderzoeken zij de waarde van 5G voor zelfrijdende auto’s en applicaties die de verkeersveiligheid vergroten. Dit is één van de voorbeelden die de inspanningen van Ericsson rondom 5G aantoont.