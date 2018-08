Microsoft verhoogt veiligheid Edge-browser met Windows Hello

Microsoft heeft laten weten dat het de nieuwe Web Authentication-specificatie ondersteunt in de nieuwste versie van Edge. De functie laat gebruikers toe om Windows Hello te gebruiken om in te loggen, net als pincodes en externe FIDO2 veiligheidssleutels.

Na Firefox en Chrome ondersteunt Edge ook de nieuwe Web Authentication-specificatie om zonder wachtwoord in te loggen. De nieuwe functie laat Edge-gebruikers toe om in te loggen via IR-camera’s, vingerafdrukscanners of andere Windows Hello-compatibele hardware. Daarnaast kan je ook beroep doen op pincodes en FIDO2 veiligheidssleutels Google-medewerkers beveiligen tegen phishing.

Insider build 17723

In een blogpost laat Microsoft weten dat de nieuwe Edge-browser in Windows 10 Insider build 17723 zit. Wanneer de grote update dit najaar wordt gelanceerd, kan iedereen deze functie gebruiken.

Het kan echter nog wel even duren voordat je deze functie overal kan gebruiken. Websites moeten de functie namelijk ook integreren. Microsoft werkt voor de functie samen met de FIDO Alliance en wil het voor websitebouwers zo eenvoudig mogelijk maken om de nieuwe specificatie te integreren.

Chrome en Firefox

Microsoft werkt al langer aan een wereld zonder wachtwoorden. Met Windows Hello kan je inloggen in Windows 10 met je hoofd, ogen of vingerafdruk. Door dit nu te integreren in Edge hoopt Microsoft dat fabrikanten meer Windows Hello omarmen. Vandaag vind je de functie vooral in high-end laptops.

Chrome ondersteunt de Web Authentication-specificatie al sinds eind mei. Firefox was echter de allereerste begin mei om de functie te omarmen.