Flinke prijsdaling NAND-flash mogelijk na dreigende overproductie

Geen enkele NAND chipbakker wil het slachtoffer worden van overproductie, maar niemand wil ook minder produceren omdat dan de concurrentie wint. Resultaat: iedereen blijft stevig meer produceren met een dreigend overaanbod als gevolg.

Een overschot aan NAND-geheugen is een reële mogelijkheid op korte en middellange termijn, claimt The Register. Geen enkele fabrikant wil het slachtoffer worden van overproductie. Nochtans gaat het die richting uit. NAND-geheugen is commodity geworden: je kan ze moeilijk sneller of veiliger maken. Resultaat: fabrikanten proberen ze goedkoper te maken door ze te verkleinen.

QLC & 3D NAND

Klassieke 2D of planar NAND werd geëvolueerd naar 3D NAND met/zonder verhoging van het bit-aantal in een NAND-cell. Vandaag evolueert 3D NAND van 64-lagen naar 96-lagen, terwijl QLC-chips (4bits/cel) worden ontwikkeld om de huidige TLC-chips (3bits/cel) af te lossen. Resultaat van elke evolutie: ze verkleinen in grootte, waardoor fabrikanten meer kunnen produceren.

De leveranciers zien een lange termijnverandering gebeuren waar de opslagindustrie gradueel van harde schijven naar NAND overschakelt. Door NAND goedkoper te maken dan een concurrent van hen, meer bits per wafer, kunnen ze marktaandeel winnen. Dat klopt in essentie, maar het is belangrijk om de NAND-vraag realistisch in te schatten. Daar zou het schoentje wringen.

Overproductie

DRAMeXchange verwacht dat de vraagprijs voor NAND-flash telkens met 10 procent zal dalen in de komende twee kwartalen. Er gebeurt overproductie op verschillende niveaus. De smartphonemarkt groeit niet meer en lijkt status quo te blijven vergeleken met 2017. Verkoopcijfers van laptops schoten de lucht in tijdens de eerste jaarhelft, maar de kans is klein dat de tweede helft van 2018 even succesvol is.

De vraag naar SSD’s in servers groeit sterk, maar deze lucratieve markt wordt al overspoeld door vele fabrikanten. Tot slot breiden NAND-flash leveranciers hun productiecapaciteit uit en verbeteren ze de yields van hun nieuwe 3D NAND-producten.

Verdere uitbreidingen

De prijzen zullen vermoedelijk op korte termijn dalen, maar ook op middellange termijn zullen de prijzen scherp blijven. Zo laat The Register weten dat Intel de capaciteit van zijn 3D NAND-fabriek verdubbelt eind dit jaar. Samsung verhoogt de productie van zijn Chinese 3D NAND-fabriek en SK Hynix werkt aan een nieuwe fabriek in Korea die in 2020 klaar is. Andere bedrijven zoals Seagate, Toshiba en Western Digital werken ook aan uitbreidingen terwijl er ook steeds meer Chinese fabrikanten NAND-productie omarmen.

Wie een nieuwe SSD op het oog heeft, kan best nog even wachten. De nieuwe QLC-chips en 96-lagen 3D NAND-technologie worden snel gecommercialiseerd, met de eerste prijsdaling als gevolg. Wanneer de overproductie de komende jaren duidelijk merkbaar wordt, kunnen zelfs extreme prijsdalingen mogelijk zijn.